Bilim insanları kazara keşfetti: Dünyanın en kuzeyinde...

Bir grup bilim insanı, 1978'den beri bilinen Oodaaq Adası olduğunu düşündükleri yere numune toplamak için uçtular. Ancak Kuzey Kutbu adalarını kaydettirmekten sorumlu Danimarkalı yetkiliyle pozisyonlarını kontrol ettiklerinde, 800m (2.625ft) daha kuzeyde olduklarını fark ettiler.