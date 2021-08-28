Bilim insanları kazara keşfetti: Dünyanın en kuzeyinde...
Bilim insanları, inceleme yapıp numune toplamak için gittikleri bölgede yanlış bir noktaya vardığını fark etti.
Ancak altı kişiden oluşan bu grup, bu hatanın yeni bir keşfe yol açacağını bilemezdi.
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Bir grup bilim insanı, 1978'den beri bilinen Oodaaq Adası olduğunu düşündükleri yere numune toplamak için uçtular. Ancak Kuzey Kutbu adalarını kaydettirmekten sorumlu Danimarkalı yetkiliyle pozisyonlarını kontrol ettiklerinde, 800m (2.625ft) daha kuzeyde olduklarını fark ettiler.
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Gruptaki bilim insanları, Grönland kıyılarında dünyanın en kuzeydeki adası olduğuna inandıkları bir adayı şans eseri keşfettiklerini açıkladı.
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Bilim insanları, 60X30m büyüklüğündeki adanın Kuzey Kutbu'na en yakın kara noktası olduğunu belirtti. Grönland, Danimarka'ya ait geniş bir özerk Arktik bölgesidir.
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