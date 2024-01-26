Bilim insanları zengin ve fakir yüz tipini belirledi
Tüm dünyada kimi insanların doğuştan şanslı olduğuna inananların sayısı oldukça fazlayken hatta yüz tipinin bile şansında ve zenginlik ihtimaline katkısı olduğu tartışılırken İskoçya’daki Glasgow Üniversitesi’nde yapılan "yüz tipi ile zenginlik ilişkisi" araştırması dikkat çeken bir ayrıntıyı ortaya çıkardı.
İskoçya’daki Glasgow Üniversitesi’nde önyargılar üzerinde yapılan çalışmaya göre, zengin insanların dar ve dost canlısı yüzleri var.
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Buna karşılık araştırmacılar, maddi durumu iyi olmayan kişilerin asık suratlı ve beceriksiz göründüğünü söylüyor.
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Araştırmada bilim insanları, insanların birbirleri hakkında verdikleri anlık kararları analiz etti ve "zengin" olarak değerlendirilen yüzlerin aynı zamanda daha güvenilir kabul edildiğini buldu.
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Bu kişilerin gülen ağızları, keskin hatları, kalkık kaşları, birbirine yakın gözleri ve pembe yanakları olduğu kaydedildi, bunlar aynı zamanda güvenilir, sıcak ve yetkin görünen özellikler.
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