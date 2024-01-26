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Bilim insanları zengin ve fakir yüz tipini belirledi

Tüm dünyada kimi insanların doğuştan şanslı olduğuna inananların sayısı oldukça fazlayken hatta yüz tipinin bile şansında ve zenginlik ihtimaline katkısı olduğu tartışılırken İskoçya’daki Glasgow Üniversitesi’nde yapılan "yüz tipi ile zenginlik ilişkisi" araştırması dikkat çeken bir ayrıntıyı ortaya çıkardı.

Bilim insanları zengin ve fakir yüz tipini belirledi - Resim: 1

İskoçya’daki Glasgow Üniversitesi’nde önyargılar üzerinde yapılan çalışmaya göre, zengin insanların dar ve dost canlısı yüzleri var.

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Bilim insanları zengin ve fakir yüz tipini belirledi - Resim: 2

Buna karşılık araştırmacılar, maddi durumu iyi olmayan kişilerin asık suratlı ve beceriksiz göründüğünü söylüyor.

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Bilim insanları zengin ve fakir yüz tipini belirledi - Resim: 3

Araştırmada bilim insanları, insanların birbirleri hakkında verdikleri anlık kararları analiz etti ve "zengin" olarak değerlendirilen yüzlerin aynı zamanda daha güvenilir kabul edildiğini buldu.

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Bilim insanları zengin ve fakir yüz tipini belirledi - Resim: 4

Bu kişilerin gülen ağızları, keskin hatları, kalkık kaşları, birbirine yakın gözleri ve pembe yanakları olduğu kaydedildi, bunlar aynı zamanda güvenilir, sıcak ve yetkin görünen özellikler.

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