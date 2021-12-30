Bilim insanlarından ''yeni yıl'' müjdesi: Koronavirüs salgınının sonu göründü

Bununla birlikte Omicron varyantı, corona virüsün insan hücrelerine girmek ve onları enfekte etmek için kullandığı başak proteininde alışılmadık derecede yüksek sayıda 37 mutasyona sahip .Bu değişiklikler, varyantın neden bu kadar hızlı yayıldığını, aşılanmış kişileri enfekte etmesini ve daha önce enfekte olmuş kişileri yeniden enfekte etmesini kısmen açıklıyor.