Bilim insanlarından ''yeni yıl'' müjdesi: Koronavirüs salgınının sonu göründü
Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 100'den fazla ülkede tespit edilen Omicron varyantı nedeniyle tedbirler geri dönerken, ABD'li bilim insanları ''Pandeminin sonu mu geldi'' dedirten bir keşfe imza attı.
ABD’de yer alan Washington Üniversites Tıp Fakültesi’nden bilim insanları, dünyada gittikçe daha fazla insanı enfekte eden Omicron varyantı etkisiz hale getiren antikorları belirledi.
"CORONA VİRÜSÜN SÜREKLİ EVRİMİNİN ÜSTESİNDEN GELEBİLİRİZ"
Nature dergisinde yayımlanan çalışmanın yazarlarından Doç. Dr. David Veesler, "Bu bulgu bize, corona virüsün başak proteini üzerindeki bu yüksek oranda korunmuş bölgeleri hedef alan antikorlara odaklanarak, virüsün sürekli evriminin üstesinden gelmenin bir yolu olduğunu gösteriyor” dedi.
Bununla birlikte Omicron varyantı, corona virüsün insan hücrelerine girmek ve onları enfekte etmek için kullandığı başak proteininde alışılmadık derecede yüksek sayıda 37 mutasyona sahip .Bu değişiklikler, varyantın neden bu kadar hızlı yayıldığını, aşılanmış kişileri enfekte etmesini ve daha önce enfekte olmuş kişileri yeniden enfekte etmesini kısmen açıklıyor.
Veesler, "Cevaplamaya çalıştığımız ana sorular şunlardı: Omicron varyantının başak proteinindeki bu mutasyon takımyıldızı, hücrelere bağlanma ve bağışıklık sisteminin antikor yanıtlarından kaçma yeteneğini nasıl etkiledi?" diye konuştu.