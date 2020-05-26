Bilim Kurulu üyeleri uyardı: Virüsün etkisi geçmedi ikinci dalga gelebilir!
Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Bilim Kurulu üyeleri, Prof. Dr. Canan Ağalar, Prof. Dr. Aydın Yılmaz ve Prof. Dr. Tevfik Özlü virüsün etkisini tamamen yitirmediği gerekçesiyle, "rehavete kapılmayın" uyarısında bulundu. Bilim Kurulu üyeleri 'virüsün etkisinin geçtiğini kimse söyleyemez. İkinci dalganın gelme ihtimali var' açıklamasında bulundu.
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler ve tedavilerdeki başarılı sürecin etkileri görülüyor. Zira vaka sayıları azalıyor, ölüm oranları düşüyor ve hayat kademeli şekilde normalde dönüyor.
Koronavirüs tehdidinin bitmediğine ve dikkat edilmezse sürecin uzayabileceğine vurgu yapan uzmanlar, özellikle Ramazan Bayramı'nda kurallara uyularak, bu yıl ziyaretlerin yerini telefon görüşmelerinin alması gerektiğini söyledi.
Virüsün etkisinin geçtiğini kimse söyleyemezVirüsün etkisi geçmiş gibi davrananları uyaran Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Öğretim Üyesi ve Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Canan Ağalar, Türkiye’nin başarıyla yürüttüğü Kovid-19 mücadelesinde geriye dönüş yaşanmaması için kritik bir dönemden geçildiğini belirtti.
Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ağalar, “Virüsün etkisinin geçtiğini kimse söyleyemez. 3 önemli kural var, olmazsa olmazımız: Maske takmak, el temizliği ve sosyal mesafe kuralı. Artık yeni normalimiz bu olmalı. Influenza ve koronavirüslerden deneyimimize göre bu, üst solunum yolu etkenleri arasına girebilir, sonbahar kış aylarında da bu şekilde devam eder, 2020 böyle geçebilir” ifadelerini kullandı.