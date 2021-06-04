Bilim Kurulu üyesi açıkladı: İşte tamamen normalleşme için gereken ''şey''
Yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele için kurulan Bilim Kurulu’nun üyelerinden Prof. Levent Akın, yaşamın eski haline dönmesi için bir ay içerisinde 25 milyon tek doz aşının yapılması gerektiğini söyledi.
Habertürk’ten Muharrem Sarıkaya, bugünkü köşe yazısında Prof. Akın’ın görüşlerine yer verdi. Yazının ilgili kısmı şöyle:
Konserler, tiyatrolar, sinema salonlarının açılması için ne gerekiyor? Sanatçının deminin tükenip, türevini alacak hali kalmadığı göz önüne alındığında, onlar için bir formül geliştirilemez mi? Bazılarını yakından tanıyorum. Bu denli onurlu ve gururlu; birbirlerine dayanışma içinde destek olan çok az meslek grubu vardır. Varlıklı olanların arkadaşlarının ev kiralarını ödediği kaç meslek sayılabilir?
Bu denli sıkıntıda olmalarına karşın, diğer meslek grubundakiler gibi ne bağırıp çağırdılar, ne de “Herkese verdiğini benden neden esirgiyorsun?” demediler. Bıçak kemiğe dayanan bir ikisinin sesi çıktı, onun da imdadına yine sanatçı arkadaşları yetişti...
Peki, bu hep böyle mi gidecek? Bilim Kurulu’nun kısıtlama ve normalleşmelere ilişkin tavsiyelerin belirlendiği alt grubunun başında bulunan Prof. Dr. Levent Akın’a dün bu soruyu yönelttim. “Ben de durumlarının farkındayım, ayrıca saygı duyuyorum” diye söze girip ekledi: