Bilim Kurulu üyesi açıkladı: İşte tamamen normalleşme için gereken ''şey''

Bu denli sıkıntıda olmalarına karşın, diğer meslek grubundakiler gibi ne bağırıp çağırdılar, ne de “Herkese verdiğini benden neden esirgiyorsun?” demediler. Bıçak kemiğe dayanan bir ikisinin sesi çıktı, onun da imdadına yine sanatçı arkadaşları yetişti...