Bilim Kurulu Üyesi açıkladı: Koronavirüs hastalarına verilen Favipiravir etkisiz çıktı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Serap Şimşek Yavuz, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacının etkisiz olduğunu duyurdu. Gözler Sağlık Bakanlığı'nın yapacağı açıklamaya çevrildi.
İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Koronavirus Bilim Kurulu Üyesi Serap Şimşek Yavuz PRESECO çalışmaları sonucunu Twitter hesabından paylaştı.
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"MALESEF ETKİSİZ ÇIKTI"
Yavuz açıklamasında "Uzun süredir sonuçları beklenen bir çalışmaydı, Favipiravir maalesef etkisiz çıktı. Bir diğer önemli çalışma olan Principles'ın da kısa süre sonra sonuçları açıklanacak." ifadelerini kullandı.
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Yavuz'un paylaşımı sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Koronavirüs geçirenler "Yani boşuna bir sürü ilaç içmiş olduk" diyerek tepkisini dile getirdi. Bazı kullanıcılar, ilacın zararının olup olmadığını sorguladı.
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