Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Maskelerden tamamen ne zaman kurtulacağız?

Zannediyorum ki bu yaz maskeden daha net bir şekilde kurtulacağız gibi duruyor. Bakan Bey'in de ifade ettiği gibi; bugün ve yarınki vaka sayısı da binin altında olursa maskeyi her yerde çıkarıyoruz. Zaten son bilim kurulu toplantısında da bu kararı almıştık. Vaka sayıları binin altında düşene kadar maskenin özellikle kapalı mekanlarda, toplu taşıma araçları gibi alanlarda takılmasını önermiştik. Bu, aslında tamamen kişisel bir tercih meselesi.