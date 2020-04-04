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  3. 04 Nisan 2020 10:47

Koronavirüsün Türkiye'de patlama yapacağı tarih açıklandı

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, köşesinde Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap'la yaptığı konuşmaya yer verdi. Prof. Azap, koronavirüsün Türkiye’de zirveye ulaşacağı tarihle ilgili ilk vakanın görüldüğü 11 Mart'tan 60 gün sonrasına işaret etti.

Koronavirüsün Türkiye'de patlama yapacağı tarih açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), ülkemizde her geçen gün etkisini artırarak devam ediyor. Koronavirüsle ilgili çoğu insanın aklında olan bir soru da salgının ülkemizde ne zaman zirveye çıkacağı.

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Koronavirüsün Türkiye'de patlama yapacağı tarih açıklandı

Bu durumla ilgili Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya’nın ‘Kılıçdaroğlu: Paket genişlemeli’ başlıklı köşesinde Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap'la yaptığı konuşmayı aktardı:

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Koronavirüsün Türkiye'de patlama yapacağı tarih açıklandı

“Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün açıkladığı rakamlara bakıp ‘Türkiye de Kovid-19 pike ulaştı…’ diyebilir miyiz? Yani koronavirüsün diğer ülkelerdeki seyrinde olduğu gibi en üst seviyesine ulaşıp, aşağı doğru iniş yaptığı aşamasına gelindiğinden söz edebilir miyiz? Kovid-19’a yakalanmış olan hastaların başında bizzat bulunan, aynı zamanda da Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi olan hekimlerle konuştum. Hepsi istisnasız aynı cümle ile başladı, ‘Henüz değil’.

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Koronavirüsün Türkiye'de patlama yapacağı tarih açıklandı

‘Hastalığın ilk görüldüğü gün esas alınmalı’Başından bu yana tespitleri, geleceğe yönelik öngörülerinde yanılmayan Ankara Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Alpay Azap ile dün sabah sohbet ederken güzel bir benzetme yaptı:

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