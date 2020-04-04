Koronavirüsün Türkiye'de patlama yapacağı tarih açıklandı

“Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün açıkladığı rakamlara bakıp ‘Türkiye de Kovid-19 pike ulaştı…’ diyebilir miyiz? Yani koronavirüsün diğer ülkelerdeki seyrinde olduğu gibi en üst seviyesine ulaşıp, aşağı doğru iniş yaptığı aşamasına gelindiğinden söz edebilir miyiz? Kovid-19’a yakalanmış olan hastaların başında bizzat bulunan, aynı zamanda da Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi olan hekimlerle konuştum. Hepsi istisnasız aynı cümle ile başladı, ‘Henüz değil’.