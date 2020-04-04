Koronavirüsün Türkiye'de patlama yapacağı tarih açıklandı
Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, köşesinde Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap'la yaptığı konuşmaya yer verdi. Prof. Azap, koronavirüsün Türkiye’de zirveye ulaşacağı tarihle ilgili ilk vakanın görüldüğü 11 Mart'tan 60 gün sonrasına işaret etti.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), ülkemizde her geçen gün etkisini artırarak devam ediyor. Koronavirüsle ilgili çoğu insanın aklında olan bir soru da salgının ülkemizde ne zaman zirveye çıkacağı.
Bu durumla ilgili Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya’nın ‘Kılıçdaroğlu: Paket genişlemeli’ başlıklı köşesinde Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap'la yaptığı konuşmayı aktardı:
“Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün açıkladığı rakamlara bakıp ‘Türkiye de Kovid-19 pike ulaştı…’ diyebilir miyiz? Yani koronavirüsün diğer ülkelerdeki seyrinde olduğu gibi en üst seviyesine ulaşıp, aşağı doğru iniş yaptığı aşamasına gelindiğinden söz edebilir miyiz? Kovid-19’a yakalanmış olan hastaların başında bizzat bulunan, aynı zamanda da Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi olan hekimlerle konuştum. Hepsi istisnasız aynı cümle ile başladı, ‘Henüz değil’.