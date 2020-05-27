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  3. 27 Mayıs 2020 00:21

Bilim Kurulu Üyesi düğün salonlarının açılacağı tarihi açıkladı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Seçil Özkan, her şey yolunda gider tedbirlere uyulursa 11 Temmuz'dan sonra düğün gibi toplu organizasyonların yapılabileceğini söyledi.

Bilim Kurulu Üyesi düğün salonlarının açılacağı tarihi açıkladı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Seçil Özkan, CNNTürk'te Başak Şengül'ün sunduğu Akıl Çemberi programında Türkiye'deki normalleşme adımlarıyla ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi.

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Bilim Kurulu Üyesi düğün salonlarının açılacağı tarihi açıkladı

Sunucu Başak Şengül'ün evlenecek çiftlerin merakla beklediği "Düğün sezonu ne zaman açılacak?" soruna yanıt veren Özkan, "Normalleşme takviminin 8. haftası yani 11 Temmuz'dan sonra da bu tür toplu düğün organizasyonları yapılabilir. 

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Bilim Kurulu Üyesi düğün salonlarının açılacağı tarihi açıkladı

Bunlar yapılırken de maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralına uyulmalı. 

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Bilim Kurulu Üyesi düğün salonlarının açılacağı tarihi açıkladı

Ancak bu söylemlerimin hepsi rakamlara bağlı." dedi.

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