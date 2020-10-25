Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den ''evden çıkmayın'' uyarısı
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, İstanbul ve birçok ilde koronavirüs bulaş riskinin arttığına dikkat çekerek 6 uyarıda bulundu.
Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da ve birçok ilimizde bulaş zinciri çok arttı. Çevremizdeki herhangi bir kişi virüsü saçıyor olabilir. "
"Herkes çevresinde hastalığa yakalanmış kişileri bulabiliyor. Yakın tehdit altındayız. Çok daha dikkatli olmalıyız. Şu tedbirler bizi ve sevdiklerimizi korur" ifadelerini kullandı.