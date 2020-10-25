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  3. 25 Ekim 2020 12:07

Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den ''evden çıkmayın'' uyarısı

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, İstanbul ve birçok ilde koronavirüs bulaş riskinin arttığına dikkat çekerek 6 uyarıda bulundu.

Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den ''evden çıkmayın'' uyarısı

Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da ve birçok ilimizde bulaş zinciri çok arttı. Çevremizdeki herhangi bir kişi virüsü saçıyor olabilir. "

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Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den ''evden çıkmayın'' uyarısı

"Herkes çevresinde hastalığa yakalanmış kişileri bulabiliyor. Yakın tehdit altındayız. Çok daha dikkatli olmalıyız. Şu tedbirler bizi ve sevdiklerimizi korur" ifadelerini kullandı.  

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Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den ''evden çıkmayın'' uyarısı

​Koronavirüsten korunmak için 6 uyarıda bulunan Özlü, şunları söyledi:

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Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den ''evden çıkmayın'' uyarısı

"1) Zorunlu olmadıkça evden çıkma, hane halkı dışında kimseyi eve alma.  2) Herkesle, her zaman, her koşulda mesafeni koru. 

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