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  3. 02 Nisan 2020 09:35

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara sevindiren haberi verdi!

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı gerekli önlemler alınırken, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan umut veren bir açıklama geldi. Önümüzdeki 4-5 günün çok önemli olduğunu belirten Ateş Kara, "Tabloyu 4-5 gün daha korursak inişe geçeriz. Bunun için de özellikle pazara kadar evde kalmalıyız" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara sevindiren haberi verdi!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının Türkiye'ye de sıçramasıyla birlikte ölü sayısı 214'e, toplam vaka sayısı ise 13 bin 531'e ulaştı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yaptığı son açıklamada, vaka sayılarıyla ilgili Türkiye'ye umut verdi.

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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara sevindiren haberi verdi!

"VAKA SAYISI PİK YAPMADAN İNİŞE GEÇEBİLİR" Son bir haftada içindeki vaka sayılarında fazla artış olmamasının sevindirici olduğunu dile getiren Kara, bu rakamların 3-4 gün daha izlemek gerektiğini ifade etti. 

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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara sevindiren haberi verdi!

Bakanlığın tamamen şeffaf olarak yayınladığı verilerin böyle seyretmesi durumunda hastalığın Türkiye'de çok fazla pik yapmadan inişe geçebileceğini kaydeden Kara, "Eğer eğilim böyle devam ederse, alınan tedbirlerin işe yaradığını göreceğiz" dedi.

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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara sevindiren haberi verdi!

"ARAŞTIRMALAR ARTTIKÇA YENİ BİLGİLER GELMEYE DEVAM EDİYOR" Koronavirüsle ilgili yapılan araştırmalar arttıkça yeni bilgiler gelmeye devam ettiğini belirten Kara, "Koronavirüsle ilgili yapılan son araştırmalarda, test sayısı her geçen gün artmasına rağmen son bir haftada pozitif hasta vaka sayımıza dikkat çekmek istiyorum. 

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