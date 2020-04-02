Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara sevindiren haberi verdi!

"ARAŞTIRMALAR ARTTIKÇA YENİ BİLGİLER GELMEYE DEVAM EDİYOR" Koronavirüsle ilgili yapılan araştırmalar arttıkça yeni bilgiler gelmeye devam ettiğini belirten Kara, "Koronavirüsle ilgili yapılan son araştırmalarda, test sayısı her geçen gün artmasına rağmen son bir haftada pozitif hasta vaka sayımıza dikkat çekmek istiyorum.