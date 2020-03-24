Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal: Herkes kendini pozitif saysın

"Aşı 1 yıl sonra kullanılabilir" Aşının yaklaşık 1 yıl sonra kullanılabileceğini ifade eden ve influenza (grip) üzerinden bir tablo çizen Ünal, influenzanın yaz aylarında güney yarım kürede yayılmasını sürdürdüğünü, kış aylarında ise yeniden kuzey yarım küreye geldiğini hatırlattı. Ünal, koronavirüste de böyle bir seyir izlenmesi halinde aşının etkili olarak kullanılabileceğini belirterek, "Ancak bu farklı bir virüs ve kendi dinamikleri içerisinde yayılıyor." diye konuştu.