Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal: Herkes kendini pozitif saysın
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, koronavirüs salgını hakkında "Herkes kendisini pozitif saysın ona göre tedbirini alsın. Bulaşabilir ve bulaştırabilir saysın bu 3 haftada" uyarısı yaptı.
CNN Türk'de Ahmet Hakan'ın hazırlayıp sunduğu Tarafsız Bölge programında aşı çalışmaları ve virüse karşı etkili olan ilaçlar ile Türkiye'de salgının durumu masaya yatırıldı.
Bilim Kurulu Üyesi Serhat Ünal, virüse yönelik aşı çalışmalarında önemli bir aşamaya gelindiğini anlattı. ABD'nin aşının insanlar üzerinde denemesi sürecine geçtiğini, onun dışında Çin ve İsrail'in de aralarında olduğu bazı ülkelerde klinik deneme aşamasına gelindiğini açıkladı.
"Aşı 1 yıl sonra kullanılabilir" Aşının yaklaşık 1 yıl sonra kullanılabileceğini ifade eden ve influenza (grip) üzerinden bir tablo çizen Ünal, influenzanın yaz aylarında güney yarım kürede yayılmasını sürdürdüğünü, kış aylarında ise yeniden kuzey yarım küreye geldiğini hatırlattı. Ünal, koronavirüste de böyle bir seyir izlenmesi halinde aşının etkili olarak kullanılabileceğini belirterek, "Ancak bu farklı bir virüs ve kendi dinamikleri içerisinde yayılıyor." diye konuştu.