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  4. Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan korona uyarısı: Pik yapacağı tarihi açıkladı!

Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan korona uyarısı: Pik yapacağı tarihi açıkladı!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan'dan koronavirüsle ilgili son gelişmelerle ilgili açıklama geldi.

Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan korona uyarısı: Pik yapacağı tarihi açıkladı! - Resim: 1

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turan, 'Haftalık Koronavirüs Tablosu'ndaki vaka artışına ilişkin açıklama yaptı.

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Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan korona uyarısı: Pik yapacağı tarihi açıkladı! - Resim: 2

Prof. Dr. Turan, şu an yavaş artış olduğunu belirterek, "Önceki dönemde yaşadığımız piklerdeki gibi birkaç hafta içerisinde yüksek bir değere ulaşma durumundan farklıyız artık çünkü ortamda aşı var.

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Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan korona uyarısı: Pik yapacağı tarihi açıkladı! - Resim: 3

Aşı varken bu pikin daha yavaş bir seyirle yükseleceği düşüncesindeyim ben. Ama virüse karşı dikkatlerin hiçbir şekilde elden bırakılmaması gerektiğini düşünüyorum. Belki 2-3 hafta sonra eylül gibi bu sayılar artabilir. Ancak aşılı bir toplumdaki artış hızı, aşısız bir toplumdaki artış hızı gibi olmayabilir" dedi.

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Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan korona uyarısı: Pik yapacağı tarihi açıkladı! - Resim: 4

Prof. Dr. Turan, artan vakalara karşı Bilim Kurulu üyelerinin sürekli diyalog halinde olduğunu kaydedip, "Bilim Kurulu'muz şu an toplanmıyor ama biz kendi aramızda da görüşüyoruz. Sürekli fikir alışverişindeyiz.

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