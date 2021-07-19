Bilim Kurulu üyesinden ''aşı zorunluluğu'' açıklaması
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener, aşı zorunluluğunun Türkiye’de konuşulmaya başlanacağını söyledi.
Kurban Bayramı öncesinde günlük vaka sayısının 7 bini aşması, tatil bölgelerinde oluşması öngörülen yoğunluk nedeniyle tedirginliğe neden oldu.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha bulaşıcı Delta varyantının son bir haftada 284’ten 750’ye çıktığını, görülen il sayısının da 36’ya ulaştığını söylemişti.
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Varyantın yayılımı endişeleri de arttırıyor. Bazı Avrupa ülkeleri, varyant sebebiyle bazı tedbirleri geri getirmek zorunda kalmıştı.
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Tedbirlerle birlikte virüsün yayılımını engellemek için en etkili yol olan aşılama için de bazı teşvik ve zorunluluklar hayata geçirilmeye başlandı. Türkiye’de de bu yönde tartışmalar sürüyor.
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