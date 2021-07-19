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  4. Bilim Kurulu üyesinden ''aşı zorunluluğu'' açıklaması

Bilim Kurulu üyesinden ''aşı zorunluluğu'' açıklaması

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener, aşı zorunluluğunun Türkiye’de konuşulmaya başlanacağını söyledi.

Kurban Bayramı öncesinde günlük vaka sayısının 7 bini aşması, tatil bölgelerinde oluşması öngörülen yoğunluk nedeniyle tedirginliğe neden oldu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha bulaşıcı Delta varyantının son bir haftada 284’ten 750’ye çıktığını, görülen il sayısının da 36’ya ulaştığını söylemişti.

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 Varyantın yayılımı endişeleri de arttırıyor. Bazı Avrupa ülkeleri, varyant sebebiyle bazı tedbirleri geri getirmek zorunda kalmıştı.

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Tedbirlerle birlikte virüsün yayılımını engellemek için en etkili yol olan aşılama için de bazı teşvik ve zorunluluklar hayata geçirilmeye başlandı. Türkiye’de de bu yönde tartışmalar sürüyor.

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