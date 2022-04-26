Bilimsel araştırma: İşte ilişkilerde karşı tarafı en çok soğutan 11 sebep
Yapılan araştırmaya göre sevgiliden ayrılma nedenlerinde kötü hijyen, birden fazla kişiye ilgi gösterme, argo kullanma, narsisizm sergilemek ve mizah yoksunluğu gibi nitelikler ön plana çıktı.
Yeni araştırma, en büyük flörtten cayma nedenleri arasında kötü hijyen, birden fazla kişiye ilgi gösterme ve argo kullanmanın olduğunu ortaya çıkardı.
Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre, Kıbrıs'taki Lefkoşa Üniversitesi'nden araştırmacılar, potansiyel partnerlerin daha alımsız görünmesine neden olan eylemleri ve özellikleri belirlemek için yola çıkarak sıkça rastlanan 11 istenmeyen nitelik buldu.
Personality and Individual Differences akademik dergisinde yayımlanan iki bölümlü, küçük ölçekli çalışmanın anketine 946 yetişkin katıldı.
212 katılımcıdan oluşan ilk gruptan kendilerini potansiyel romantik partneriyle birlikte bir senaryoda hayal edip kötü izlenim bırakacak davranış ve nitelikleri listelemeleri istendi.
KÖTÜ MİZAH DUYGUSU İTİCİ BULUNUYOR
Narsisizm sergilemek, mizah yoksunluğu ve kötü kişisel hijyen de dahil toplam 69 davranış kaydedildi.
Daha sonra 734 başka yetişkinden, karşılarındaki kişiyi ne kadar nahoş gösterdiğine göre bu niteliklerin sıralanması istendi.
Saptanan en itici davranışlar yılışık bir yaklaşım sergilemek, kötü hijyen, özel ilgi göstermemek ve farklı görüşlere sahip olmaktı.
Bunu argo kullanımı, zeka eksikliği algısı, narsisizm ve kendine güvenin az olmasıyla kötü mizah duygusu takip ediyordu.
CİMRİ SEVGİLİ İSTENMİYOR
Çoğu katılımcının işaret ettiği diğer özellikler ise fazla yakına gelmek ve onay almadan dokunmak gibi aşırı ilgi göstermek, düşük fiziksel çekicilik ve cimrilikti.
Araştırmacılar, tüm cayma nedenlerinde erkeklerin soğuma olasılığının kadınlara kıyasla daha düşük olduğunu bulurken, iş fiziksel çekiciliğe geldiğinde durum değişiyor.
Genel olarak kadınlar ve daha yaşlı katılımcılar, erkek ve daha genç katılımcılara kıyasla davranışlara daha duyarlıydı.
KADINLAR ERKEKLERDEN DAHA SEÇİCİ
Çalışmanın yazarları, bunun çocukların yetiştirilmesi söz konusu olduğunda ebeveynlere düşen yükün daha büyük bir kısmını kadınların taşımak zorunda kalmasının, "bu yüzden de eş seçiminde hata yaparlarsa erkeklerden daha büyük bir riskle karşı karşıya kalacaklarının" sonucu olabileceğini öne sürdü.
Araştırmada "Dolayısıyla, kadınlar erkeklerden daha seçici olacak ve riskten kaçınacak şekilde evrildi, ki bu da caydıran durumlara karşı daha yüksek duyarlılık olarak yansıyor" dendi.