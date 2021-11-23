Bill Gates'ten 5 kitap önerisi

A Thousand Brains: A New Theory of Intelligence - Jeff Hawkins

PalmPilot'un üreticisi olan Jeff Hawkins, yapay zeka çalışmalarıyla biliniyor. Gates'e göre Hawkins çok uzun yıllardır sinirbilim ve makine öğrenmesi üzerine çalışıyor. Bu kitap Hawkins'in yapay zeka geliştirme sürecine yaklaşımını ele alıyor. Kitabın Türkçe çevirisi bulunmuyor.