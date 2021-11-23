Bill Gates'ten 5 kitap önerisi
Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Şükran Günü ve Noel tatilleri öncesinde 5 kitap önerisinde bulundu.
Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Gates, Microsoft'un kurucusu.
Gates son yıllarda GatesNotes adını verdiği sitesinde önerilerini paylaşıyor.
Bill Gates daha önce de kitap önerisinde bulunmuştu.
İşte en son Gates'in önerdiği 5 kitap
A Thousand Brains: A New Theory of Intelligence - Jeff Hawkins
PalmPilot'un üreticisi olan Jeff Hawkins, yapay zeka çalışmalarıyla biliniyor. Gates'e göre Hawkins çok uzun yıllardır sinirbilim ve makine öğrenmesi üzerine çalışıyor. Bu kitap Hawkins'in yapay zeka geliştirme sürecine yaklaşımını ele alıyor. Kitabın Türkçe çevirisi bulunmuyor.
The Code Breaker - Walter Isaacson
Gates, gen düzenleme programı CRISPR'in öncü yatırımcılarından. CRISPR'la çalışan birçok projeye Gates Vakfı yatırım yapmıştı. Walter Isaacson'ın bu kitabı Nobel Ödülü alan biyokimyacı Jennifer Doudna ve çalışma arkadaşlarını merkeze alıyor. Kitapta gen düzenleme konusunda ekip arasında yaşanan etik tartışmalar öne çıkıyor. Kitabın Türkçe çevirisi bulunmuyor.
Klara ve Güneş - Kazuo Ishiguro
Japon asıllı İngiliz romancı Kazuo Ishiguro'nun Klara ve Güneş kitabı Gates'in öneri listesinde yerini aldı. Kitap, Ishiguro Nobel Edebiyat Ödülü aldıktan spnra yazıldı. Kitapta hasta bir genç kızın robotla arkadaşlığı inceleniyor. Gelecekte geçen bu kitabın Türkçe çevirisi bulunuyor.