BİM 2 Mart Salı aktüel ürünler kataloğu açıklandı

BİM salı indirimleri için bekleyiş sona erdi. BİM marketlerin her hafta satışa sunduğu salı kampanyaları merak ediliyor. 2 Mart'ta satışa çıkacak indirimli ürünler listesini sayfamızda derledik. Sizde markete uğramadan önce kampanyalı ürünler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız sayfamızı inceleyebilirsiniz. İşte 2 Mart 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu...