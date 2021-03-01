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  3. 01 Mart 2021 00:00

BİM 2 Mart Salı aktüel ürünler kataloğu açıklandı

BİM salı indirimleri için bekleyiş sona erdi. İşte 2 Mart 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM 2 Mart Salı aktüel ürünler kataloğu açıklandı

BİM salı indirimleri için bekleyiş sona erdi. BİM marketlerin her hafta satışa sunduğu salı kampanyaları merak ediliyor. 2 Mart'ta satışa çıkacak indirimli ürünler listesini sayfamızda derledik. Sizde markete uğramadan önce kampanyalı ürünler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız sayfamızı inceleyebilirsiniz. İşte 2 Mart 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu...

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BİM 2 Mart Salı aktüel ürünler kataloğu açıklandı

Naturalove Yüz Buhar Aleti • Gözenek temizliği, nemlendirme ve arındırma • 2 kademeli güç ayarı • Led güç göstergesi

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BİM 2 Mart Salı aktüel ürünler kataloğu açıklandı

Naturalove Çelik Toplu Masaj Aleti • Yüzdeki kan dolaşımını arttırarak cildin gençleşmesine yardımcı olur

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BİM 2 Mart Salı aktüel ürünler kataloğu açıklandı

Naturalove 2'li Siyah Nokta Temizleyici Fırça • Dudaklar için peeling ürünü olarak da kullanılır

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