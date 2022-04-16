BİM 22 Nisan 2022 aktüel ürünler: İşte BİM Nisan ayı aktüel ürünler kataloğu

Sunny Fante Su Arıtma Cihazı 1.299 TL

Philips BT1209 Erkek Bakım Seti 199 TL

Dynamic Boncuk Atlama İpi 29,90 TL

Desenli yuvarlak Yoga Matı 59,90 TL

Dynamic Pilates Topu ve Pompası 99,90 TL

8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 499 TL

Vakumlu Hurç Seti 3'lü 32,50 TL

Lüks Hurç Large 24,90 TL

Lüks Hurç Jumbo 44,90 TL

Çantalı Vakumlu Hurç Seti L 32,50 TL

Çantalı Vakumlu Hurç Seti XL 39,90 TL

Çantalı Vakumlu Hurç Seti 2XL 42,50 TL

Arkası Bantlı Terlik 39,90 TL

12 Bölmeli Çekmece Düzenleyici 15,90 TL

Mini Akordiyon Düzenleyici 7,90 TL

Midi Akordiyon Düzenleyici 8,90 TL

Maxi Akordiyon Düzenleyici 9,90 TL

Raf Düzenleyici 22,50 TL

Baskılı Hurç 12,90 TL

Çok Amaçlı Baza Altı Kutusu 29,90 TL

Çok Amaçlı Büyük Kutu 37,50 TL

4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 17,50 TL

Pencereli Mega Hurç 19,90 TL

Pencereli Maxi Hurç 15,90 TL

Başucu Düzenleyici 22,50 TL

Çok Amaçlı Çanta 22,50 TL

İki Gözlü Çekmece 29,90 TL

Smartlife Akıllı Saat 109 TL