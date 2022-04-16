BİM 22 Nisan 2022 aktüel ürünler: İşte BİM Nisan ayı aktüel ürünler kataloğu
BİM 22 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı. İşte birbirinden güzel ve indirimli BİM 2022 Nisan ayı aktüel ürünler kataloğu...
Keysmart 4 Blmeli Derin Dondurucu 3.499 TL
Kumtel Cam Set Üstü Ocak 799 TL
Fakir Alina Çok Fonksiyonlu Buharlı Temizleyici 649 TL
Heifer Işıklı Kettle 169 TL
Benante Porselen Fincanlı Çaydanlık 179 TL
Benante Çerezlik 4'lü 29,90 TL
LAV Kısa Meşrubat Bardağı 3'lü 22,90 TL
Bonera Emaye Saklama Kabı 3'lü 119 TL
Oval Sebzelik 3'lü 99 TL
Ekmek Kutusu 109 TL
Saklama Kabı 30 Litre 79,90 TL
Rakle Desenli Meşşrubat Bardağı 570 cc 12,90 TL
Dik Sepet Buzdolabı Organizeri 17,90 TL
Şeffaf Sepet Buzdolabı Organizeri 22,90 TL
Paşabahçe Timeless Kesme Desen Çay Bardağı 6'lı 49,90 TL
Paşabahçe Kalp Gravürlü Büyük Kase 14,90 TL
Paşabahçe Kornet Kase 3'lü 16,90 TL
Çelik Çay Süzgeci Çeşitleri 19,90 TL
Free Cook Ölçülü Narenciye Sıkacağı 19,90 TL
Faraş ve Sabunluk Çeşitleri 6,50 TL
Steelseries Arctis 3 Oyuncu Kulaklık 999 TL
HP Pavillion 800 Türkü Mekanik Klavye 699 TL
HP 2710 Wifi Yazıcı 849 TL
Alcatel Go 1 Cep Telefonu 1.299 TL
Samsung 15W Şarj Cihazı ve Kablosu 119 TL
Samsung Smart Tag 229 TL
JBL C50 Kulaklık 99,90 TL
V-Fit Voit Manyetik Eliptik Bisiklet 1.999 TL
Kumtel Turbo Fırın 699 TL
Sunny Fante Su Arıtma Cihazı 1.299 TL
Philips BT1209 Erkek Bakım Seti 199 TL
Dynamic Boncuk Atlama İpi 29,90 TL
Desenli yuvarlak Yoga Matı 59,90 TL
Dynamic Pilates Topu ve Pompası 99,90 TL
8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 499 TL
Vakumlu Hurç Seti 3'lü 32,50 TL
Lüks Hurç Large 24,90 TL
Lüks Hurç Jumbo 44,90 TL
Çantalı Vakumlu Hurç Seti L 32,50 TL
Çantalı Vakumlu Hurç Seti XL 39,90 TL
Çantalı Vakumlu Hurç Seti 2XL 42,50 TL
Arkası Bantlı Terlik 39,90 TL
12 Bölmeli Çekmece Düzenleyici 15,90 TL
Mini Akordiyon Düzenleyici 7,90 TL
Midi Akordiyon Düzenleyici 8,90 TL
Maxi Akordiyon Düzenleyici 9,90 TL
Raf Düzenleyici 22,50 TL
Baskılı Hurç 12,90 TL
Çok Amaçlı Baza Altı Kutusu 29,90 TL
Çok Amaçlı Büyük Kutu 37,50 TL
4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 17,50 TL
Pencereli Mega Hurç 19,90 TL
Pencereli Maxi Hurç 15,90 TL
Başucu Düzenleyici 22,50 TL
Çok Amaçlı Çanta 22,50 TL
İki Gözlü Çekmece 29,90 TL
Smartlife Akıllı Saat 109 TL
Polosmart Happy Sound Kulaküstü Kulaklık 129 TL
Uçak Evim 74,90 TL
Bemi Girift Kutu Oyunu 79,90 TL
Manyetik Aktivite Seti 49,90 TL
Oyuncak Müzik Aletleri Seti 39,90 TL
Dikkat Serisi Kitapları 7,90 TL
Blok Setleri 69,90 TL
Hot Wheels Canavar Kamyonlar 59,90 TL
Dede Karma Blok Oyuncaklar 59,90 TL
Dede Takı Dokuma Seti 79,90 TL
Taşıyıcı Kamyon 59,90 TL
Dede Boncuk Takı Seti 59,90 TL
Çocuk T-Shirt 29,90 TL
Yetişkin T-Shirt 49,90 TL
Işıklı Çocuk Spor Ayakkabı 59,90 TL
Kot Görünümlü Çocuk Tayt 32,50 TL
Ayyıldızlı Balon 5,90 TL
Çocuk Pijama Takımı 69,90 TL