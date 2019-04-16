BİM PlayStation 4 getiriyor! İşte 19 Nisan BİM aktüel ürünler katalo
BİM bu hafta PlayStation 4 fırsatı sunacak. Daha önce de birkaç kez BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde PS4 yer almıştı. BİM PS4 fırsatını Red Dead Redemption 2 oyununu da hediye ederek oldukça cazip hale getirecek. Binlerce kişi B
BİM aktüel ürünler kataloğu 19 Nisan PlayStation 4 ve Red Dead Redemption 2 fırsatını tanıttı. Teknoloji tutkunlarının favorileri arasında yer alan PS4 piyasa koşullarından daha uygun şekilde BİM raflarında olacak. Üstelik oyun tutkunlarının gözdelerinden Red Dead Redemption 2 de ücretsiz olarak verilecek. Şimdi binlerce kişi bu sınırlı sayıdaki fırsatı kaçırmamak için her detayı araştırıyor. Peki, BİM aktüel ürünler kataloğu 19 Nisan ile gelecek PS4 alınır mı? İşte BİM'e gelecek PS4 hakkında bilgiler ve fiyat kıyaslaması... BİM VE A101 KATALOĞU İÇİN TIKLA!
Öncelikle BİM'e gelecek olan PlayStation 4'ü inceleyelim. Daha önce de birkaç kez BİM aktüel ürünler kataloğu ile PS4 satışı görülmüştü. Son dönemde teknoloji ürünlerinin fiyatlarında gözle görülür bir artış var. PS4 fiyatları da yukarı doğru ilerleyenler arasında... BİM, PlayStation 4 satışı için 1799 TL etiket fiyatı belirledi. Bu fiyatın içinde bir de Red Dead Redemption 2 oyununu veriyor. Peki, BİM aktüel ürünler kataloğu 19 Nisan ile gelecek olan PS4 avantajlı mı, alınır mı? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 19 NİSAN İÇİN TIKLA!
BİM aktüel ürünler kataloğu 19 Nisan ile tanıtılan PS4 için şu özellikler belirtildi; • 1 adet oyun Red Dead Redemption 2 • 1 adet oyun kolu • 2 yıl garanti • HDMI • Bluetooth • Wi-Fi Ayrıca ürünün 500 GB hafızaya sahip olduğunu belirtmeliyiz. Çünkü PS4 için en önemli noktalardan biri hafızadır.
PlayStation 4'ler 500 GB ve 1TB hafıza gücü ile satılıyor. Piyasada genelde 500 GB PlayStation 4'ler görülüyor. Fiyatları 1 TB olan PlayStation 4'lere oranla biraz daha makul olan 500 GB'lik ürünler birçok kişi için yeterli hizmeti sunuyor. Bu biraz da sizin ne amaçla PS4'ü aldığınıza bağlı...