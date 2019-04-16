BİM PlayStation 4 getiriyor! İşte 19 Nisan BİM aktüel ürünler katalo

Öncelikle BİM'e gelecek olan PlayStation 4'ü inceleyelim. Daha önce de birkaç kez BİM aktüel ürünler kataloğu ile PS4 satışı görülmüştü. Son dönemde teknoloji ürünlerinin fiyatlarında gözle görülür bir artış var. PS4 fiyatları da yukarı doğru ilerleyenler arasında... BİM, PlayStation 4 satışı için 1799 TL etiket fiyatı belirledi. Bu fiyatın içinde bir de Red Dead Redemption 2 oyununu veriyor. Peki, BİM aktüel ürünler kataloğu 19 Nisan ile gelecek olan PS4 avantajlı mı, alınır mı? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 19 NİSAN İÇİN TIKLA!