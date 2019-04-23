BİM ve A101 aktüel ürünler kataloğu

A101 aktüel ürünler kataloğu 25 Nisan ile tanıtılan bir diğer yıldız ise Honor 8A cep telefonu oldu. Türkiye'de yalnızca A101 garantisi ile satılan Honor 8A cep telefonu üstün özellikleri ile her defasında büyük ilgi görüyor. İşte Honor 8A cep telefonu ve özellikleri... HONOR 8A CEP TELEFONU ÖZELLİKLERİ 8 çekirdek 2.3 GHZ hız 3GB ram 32 GB dahili hafıza 13 MP ve 1.8 arka kamera 8 MP ön kamera Android 9 Parmak izi okuyucu ve yüz tanıma Görüşme esnasında aktif çift sim kart 3020 Mah batarya