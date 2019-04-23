BİM ve A101 aktüel ürünler kataloğu
A101 aktüel ürünler kataloğu 25 Nisan ve BİM aktüel ürünler kataloğu 26 Nisan yayınlandı.
A101 aktüel ürünler kataloğu 25 Nisan ile raflarda olacak olan Elton Led TV uygun fiyatı ve özellikleri ile dikkat çekiyor. İşte Elton Led TV'nin üstün özellikleri... ELTON LED TV ÖZELLİKLERİ Dahili uydu alıcısı 400 HZ 2x8 W ses çıkışı 1 adet USB girişi 2 Adet HDMI girişi
BİM aktüel ürünler kataloğu 26 Nisan ile raflarda yer alacak olan Huawei Y5 cep telefonu uygun fiyatı ve üstün özellikleri ile göz kamaştırıyor. İşte Huawei Y5 cep telefonunun özellikleri... HUAWEİ Y5 CEP TELEFONU ÖZELLİKLERİ
A101 aktüel ürünler kataloğu 25 Nisan ile tanıtılan bir diğer yıldız ise Honor 8A cep telefonu oldu. Türkiye'de yalnızca A101 garantisi ile satılan Honor 8A cep telefonu üstün özellikleri ile her defasında büyük ilgi görüyor. İşte Honor 8A cep telefonu ve özellikleri... HONOR 8A CEP TELEFONU ÖZELLİKLERİ 8 çekirdek 2.3 GHZ hız 3GB ram 32 GB dahili hafıza 13 MP ve 1.8 arka kamera 8 MP ön kamera Android 9 Parmak izi okuyucu ve yüz tanıma Görüşme esnasında aktif çift sim kart 3020 Mah batarya
BİM aktüel ürünler kataloğu 26 Nisan ile tanıtılan bir diğer büyük fırsat ise Kumtel Set Üstü Ocak. Cam tasarımı ve siyah rengin şıklığı ile öne çıkan Kumtel Set Üstü Ocak'ın özellikleri şöyle; KUMTEL SET ÜSTÜ OCAK ÖZELLİKLERİ ~8 mm siyah cam gövde Otomatik çakmaklı Gaz kesme emniyet sistemi LPG dönüşümüne uygun 60 KM mesafeye kadar kurulum ücretsiz Doğalgaz uyumlu