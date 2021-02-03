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  3. 03 Şubat 2021 11:00

BİM ve ŞOK'un indirimli ürünler günleri değişti!

Daha önce cuma günü satışa çıkan ancak kısıtlama nedeniyle çarşamba gününe çekilen BİM aktüel günlerinin yeniden değiştiği bildirildi.

BİM ve ŞOK'un indirimli ürünler günleri değişti!

BİM MARKETLERDEN DEĞİŞİKLİK AÇIKLAMASI
Koronavirüsle mücadele kapsamında devam eden hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cuma aktüel ürünlerin satış gününü çarşamba gününe çeken BİM marketler, yaptığı yeni açıklama ile eski sisteme geri dönüldüğünü bildirdi. Buna göre, BİM aktüel ürünler yeniden Cuma günleri müşterilerin beğenisine sunulacak. BİM 5 ŞUBAT CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN...

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BİM ve ŞOK'un indirimli ürünler günleri değişti!

ŞOK AKTÜEL GÜNLERİ DEĞİŞTİ
ŞOK marketlerin Cumartesi günleri müşterilerin beğenisine sunduğu aktüel ürünler listesi sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cuma günü satışa çıkıyor.

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BİM ve ŞOK'un indirimli ürünler günleri değişti!

HAFTA SONU MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?
Sokağa çıkma yasağının olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

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BİM ve ŞOK'un indirimli ürünler günleri değişti!

HAFTA İÇİ MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ
Hafta içi marketler saat 10:00'da açılıyor ve 20:00'ye kadar hizmet veriyor.

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