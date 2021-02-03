BİM ve ŞOK'un indirimli ürünler günleri değişti!

BİM MARKETLERDEN DEĞİŞİKLİK AÇIKLAMASI

Koronavirüsle mücadele kapsamında devam eden hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cuma aktüel ürünlerin satış gününü çarşamba gününe çeken BİM marketler, yaptığı yeni açıklama ile eski sisteme geri dönüldüğünü bildirdi. Buna göre, BİM aktüel ürünler yeniden Cuma günleri müşterilerin beğenisine sunulacak. BİM 5 ŞUBAT CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN...