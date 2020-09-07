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  3. 07 Eylül 2020 23:31

Ladin erotik videoyla şifreli terör emri mi veriyordu ?

El Kaide'nin kurucusu Usame bin Ladin’in, örgüt üyeleriyle "erotik" videolarına gizlenmiş şifreli mesajlarla iletişim kurduğu ortaya çıktı.

Ladin erotik videoyla şifreli terör emri mi veriyordu ?

El Kaide'nin kurucusu Usame Bin Ladin'in, Pakistan'ın Abbotabad kentinde ABD güçleri tarafından öldürülmesinin üzerinden dokuz yıl geçti.

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Ladin erotik videoyla şifreli terör emri mi veriyordu ?

ABD'de bir belgesel kanalı, CIA'ye ait Bin Laden hakkında "örgüt ile haberleşme analizi" adlı rapor yayınlandı.  

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Ladin erotik videoyla şifreli terör emri mi veriyordu ?

Analiz sonuçlarını elde eden belgesel kanalı “Bin Laden’nin Sabit Diskleri” adlı raporda verdiği detayda, Ladin'in El Kaide üyeleriyle erotik filmlerin içine şifrelenmiş kelimelerle iletişime geçtiğini açıkladı.

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Ladin erotik videoyla şifreli terör emri mi veriyordu ?

Bin Ladin’in elektronik postalara güvenmediği ve dış dünyayla kuryeler aracılığıyla haberleştiği bilinirken, Bin Ladin'in, önemli ve tehlikeli emirlerini erotik videolarına şifreli olarak gizleyerek örgüt üyelerine ulaştırdığı kaydedildi. 

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