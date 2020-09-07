Ladin erotik videoyla şifreli terör emri mi veriyordu ?
El Kaide'nin kurucusu Usame bin Ladin’in, örgüt üyeleriyle "erotik" videolarına gizlenmiş şifreli mesajlarla iletişim kurduğu ortaya çıktı.
El Kaide'nin kurucusu Usame Bin Ladin'in, Pakistan'ın Abbotabad kentinde ABD güçleri tarafından öldürülmesinin üzerinden dokuz yıl geçti.
ABD'de bir belgesel kanalı, CIA'ye ait Bin Laden hakkında "örgüt ile haberleşme analizi" adlı rapor yayınlandı.
Analiz sonuçlarını elde eden belgesel kanalı “Bin Laden’nin Sabit Diskleri” adlı raporda verdiği detayda, Ladin'in El Kaide üyeleriyle erotik filmlerin içine şifrelenmiş kelimelerle iletişime geçtiğini açıkladı.