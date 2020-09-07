Ladin erotik videoyla şifreli terör emri mi veriyordu ?

Bin Ladin’in elektronik postalara güvenmediği ve dış dünyayla kuryeler aracılığıyla haberleştiği bilinirken, Bin Ladin'in, önemli ve tehlikeli emirlerini erotik videolarına şifreli olarak gizleyerek örgüt üyelerine ulaştırdığı kaydedildi.