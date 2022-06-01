Bin yaşındaki ağaç şifa arayanların adresi oldu

Bölgede yaşayan Halil İbrahim Oral, "Benim çocukluğumda gelip bu dut ağacının yaşını ölçtüler 950 yaşında çıktı. Şimdi bu ağacın yaşı bin olarak ölçülüyor. Bu ağaç eskiden kile şimdi cami olarak kullanılan yapının bahçesinde bulunuyor. Çok eski bir dut bu bölgede bu kadar yaşlı dut ağacı yok ben Türkiye’de bu kadar yaşlı dut ağacı olduğunu düşünmüyorum. Bu ağacın meyvelerinin şifa dağıttığına inanılıyor. Şifa bulmak isteyenler meyveler olduğu zaman buraya gelip yiyorlar" dedi.