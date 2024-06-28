Bingöl'de iki noktada orman yangını
Bingöl'ün Genç ve Kiğı ilçelerindeki 2 bölgede orman yangını çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: DHA
Genç ilçesi Döşekkaya ve Kiğı ilçesi Darköprü köylerinde öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.
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Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangınların söndürülmesi için, bölgelere itfaiye, Orman İşletme İl Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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Söndürme çalışmalarında, 2 bölgeye toplamda 5 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 4 iş makinesi, 3 itfaiye aracı ve 45 personel sevk edildi.
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Ayrıca jandarma, belediye ve özel idare ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına katıldı.
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