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Bingöl'de iki noktada orman yangını

Bingöl'ün Genç ve Kiğı ilçelerindeki 2 bölgede orman yangını çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA
Bingöl'de iki noktada orman yangını - Resim: 1

Genç ilçesi Döşekkaya ve Kiğı ilçesi Darköprü köylerinde öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. 

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Bingöl'de iki noktada orman yangını - Resim: 2

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangınların söndürülmesi için, bölgelere itfaiye, Orman İşletme İl Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

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Bingöl'de iki noktada orman yangını - Resim: 3

Söndürme çalışmalarında, 2 bölgeye toplamda 5 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 4 iş makinesi, 3 itfaiye aracı ve 45 personel sevk edildi.

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Bingöl'de iki noktada orman yangını - Resim: 4

Ayrıca jandarma, belediye ve özel idare ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

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