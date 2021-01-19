  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 19 Ocak 2021 18:14

Bingöl'de kara saplanan TIR, 3 saatte kurtarıldı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde devam eden şiddetli kar yağışı nedeniyle kara saplanan TIR, 3 saatlik mücadelenin artından kurtarıldı.

Bingöl'de kara saplanan TIR, 3 saatte kurtarıldı

Kaza, öğlen saatlerinde Karlıova ilçesi Lavaşan mevkisinde meydana geldi.

1/ 5
Bingöl'de kara saplanan TIR, 3 saatte kurtarıldı

Erzurum'dan Bingöl'e seyir halinde olan 27 AFS 182 plakalı TIR, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol dışına çıktı.

2/ 5
Bingöl'de kara saplanan TIR, 3 saatte kurtarıldı

Kar kütlesine saplanan TIR'ın sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, ihbar üzerine gelen İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, 3 saatlik çalışma sonucunda TIR'ı saplandığı yerden çıkardı.

3/ 5
Bingöl'de kara saplanan TIR, 3 saatte kurtarıldı

Yağış gidiyor, soğuk hava geliyor
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'da yağışlı havanın bugünden itibaren etkisini yitireceğini, ancak sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ile 10 derece altında olacağını bildirdi.

4/ 5
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM