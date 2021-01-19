Bingöl'de kara saplanan TIR, 3 saatte kurtarıldı

Yağış gidiyor, soğuk hava geliyor

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'da yağışlı havanın bugünden itibaren etkisini yitireceğini, ancak sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ile 10 derece altında olacağını bildirdi.

