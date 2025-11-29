Binlerce aracın çürümeye terk edildiği yediemin otoparkında şaşırtan görüntü

'TAŞINDIĞIMIZ HER YERE GÖTÜRÜYORUZ'

Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Mustafa Hakan Topçu, "Ülkemizde fıkra gibi olaylar yaşanıyor. Sanayi sitesinde uygulama yapan polis ekipleri, üzerinde plaka olan bagaj kapağını görüyor. Plakayı sorgulayınca, plaka üzerinde çok sayıda haciz kararı olduğu için yediemin otoparkına teslim ediliyor. 2022 yılından bu yana bagaj kapağını bekliyoruz. Taşındığımız her yere de götürüyoruz. Bize zimmetli, kimse işlem de yapmıyor. Bagaj kapağı daha ne kadar bizimle duracak bilmiyoruz" dedi. (DHA)