  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 14 Ocak 2020 09:31

Kuzey Makedonya'da renkli karnaval...

Kuzey Makedonya'nın en eski karnavalı olarak bilinen Vevçani Karnavalı düzenlendi. Bin 400 yıllık geçmişi olduğuna inanılan karnaval, ilginç maske ve kostümlerle renkli görüntülere sahne olurken, Vevçani köyünde yaşayan halkın maskeli yürüyüşü ilgi gördü.

Kuzey Makedonya'da renkli karnaval...

Kuzey Makedonya'nın en eski karnavalı olarak bilinen Vevçani Karnavalı düzenlendi.

1/ 31
Kuzey Makedonya'da renkli karnaval...

Bin 400 yıllık geçmişi olduğuna inanılan karnaval, ilginç maske ve kostümlerle renkli görüntülere sahne olurken, Vevçani köyünde yaşayan halkın maskeli yürüyüşü ilgi gördü.

2/ 31
Kuzey Makedonya'da renkli karnaval...

Vevçani Belediye Başkanı Saşo Yankoski, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karnavalın 14 asırdan uzun bir geleneğe sahip olduğunu belirterek, bu karnavalda Pagan ile Hristiyan geleneklerinin harmanlandığını söyledi.

3/ 31
Kuzey Makedonya'da renkli karnaval...

Karnavalın dün düzenlenen sergi, konser ve diğer etkinliklerle başladığını, bugün de maskeli kişilerin yürüyüş yaptığını anlatan Yankoski, şöyle devam etti:

4/ 31
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM