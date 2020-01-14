Kuzey Makedonya'da renkli karnaval...
Kuzey Makedonya'nın en eski karnavalı olarak bilinen Vevçani Karnavalı düzenlendi. Bin 400 yıllık geçmişi olduğuna inanılan karnaval, ilginç maske ve kostümlerle renkli görüntülere sahne olurken, Vevçani köyünde yaşayan halkın maskeli yürüyüşü ilgi gördü.
Bin 400 yıllık geçmişi olduğuna inanılan karnaval, ilginç maske ve kostümlerle renkli görüntülere sahne olurken, Vevçani köyünde yaşayan halkın maskeli yürüyüşü ilgi gördü.
Vevçani Belediye Başkanı Saşo Yankoski, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karnavalın 14 asırdan uzun bir geleneğe sahip olduğunu belirterek, bu karnavalda Pagan ile Hristiyan geleneklerinin harmanlandığını söyledi.