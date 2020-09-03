Binlerce kişi kaderine terk edildi! ''Açlıktan ölüyorum''

"YİYECEĞİMİZ VE PARAMIZ YOK, NASIL BİLET ALACAĞIZ?"

McQue’nin konuştuğu işçilerden biri olan 30 yaşındaki Pakistanlı Hasan, on yıldan uzun bir süredir Dubai'de yaşıyor ve inşaat işçisi olarak çalışıyor. Ancak Covid-19 salgını ortaya çıktığında işini kaybetti. Maaşı olmadan BAE'de yaşayamayacağını ve eve dönmeye parasının yetmediğini belirten Hasan, “Çok fazla acı çekiyoruz. Neredeyse hiç yiyeceğimiz yok ve destek de yok. Paramız olmadığı için buradan da gidemeyiz. Bileti nasıl alacağız?” ifadelerini kullandı.



SOSYAL MESAFE MÜMKÜN DEĞİL



Hasan ve 98 iş arkadaşı, eski işverenlerine ait olan şehrin bir ucundaki çalışma kampında hayatlarını idame ettirmeye çalışıyor. Sarı beton duvarlara sahip üç katlı U şeklindeki binada, metal ranzalarla dolu düzinelerce eski püskü yatakhane bulunuyor. Bu kadar sıkışık yaşamda sosyal mesafe zaten mümkün değil. Bina çift çitle çevrilmiş ve güvenlik görevlileri tarafından korunuyor. Altı ay önce önce büyük etkinliklerin düzenlendiği mutfakta ise şu anda pişirilecek hiçbir şey yok.