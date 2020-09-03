Binlerce kişi kaderine terk edildi! ''Açlıktan ölüyorum''
Koronavirüs salgını ve petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle işten çıkarılan binlerce kişi geri dönecek paraları olmadığı için Dubai'de mahsur kaldı.
COVİD-19 VE PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞÜN ÇİFTE DARBESİ
Guardian’dan Katie McQue, yeni tip corona virüs krizinin vurduğu Orta Doğu ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ticaret ve turizm kenti Dubai’de mahsur kalan göçmen işçilerle görüştü.
Körfez ülkesinde petrol fiyatlarının düşmesi ve Covid-19 pandemisinin çifte ekonomik darbesi, işgücünün büyük bir çoğunluğunu oluşturduğu ülkede, yüz binlerce iş kaybına yol açtı. Yabancılara sosyal güvenlik hakkı sağlamayan ülkede işsiz göçmenlerin çoğu mahsur kaldı.
"YİYECEĞİMİZ VE PARAMIZ YOK, NASIL BİLET ALACAĞIZ?"
McQue’nin konuştuğu işçilerden biri olan 30 yaşındaki Pakistanlı Hasan, on yıldan uzun bir süredir Dubai'de yaşıyor ve inşaat işçisi olarak çalışıyor. Ancak Covid-19 salgını ortaya çıktığında işini kaybetti. Maaşı olmadan BAE'de yaşayamayacağını ve eve dönmeye parasının yetmediğini belirten Hasan, “Çok fazla acı çekiyoruz. Neredeyse hiç yiyeceğimiz yok ve destek de yok. Paramız olmadığı için buradan da gidemeyiz. Bileti nasıl alacağız?” ifadelerini kullandı.
SOSYAL MESAFE MÜMKÜN DEĞİL
Hasan ve 98 iş arkadaşı, eski işverenlerine ait olan şehrin bir ucundaki çalışma kampında hayatlarını idame ettirmeye çalışıyor. Sarı beton duvarlara sahip üç katlı U şeklindeki binada, metal ranzalarla dolu düzinelerce eski püskü yatakhane bulunuyor. Bu kadar sıkışık yaşamda sosyal mesafe zaten mümkün değil. Bina çift çitle çevrilmiş ve güvenlik görevlileri tarafından korunuyor. Altı ay önce önce büyük etkinliklerin düzenlendiği mutfakta ise şu anda pişirilecek hiçbir şey yok.
STK'LARIN YARDIMLARIYLA KARINLARINI DOYURUYORLAR
Pandemi esnasında göçmenlere yardım sağlamak için çalışan Dubai'deki bir meditasyon ve yoga topluluğu olan The House of Om'un üyesi Claudia Pinto, "Bu adamların durumu oldukça çaresiz. Düzgün yemelerini ve bağışları satmaya çalışmamalarını sağlamak için paket pilav ve diğer malzemeler yerine önceden pişmiş yemekler veriyoruz. Ailelerine para göndermeleri için hala büyük bir baskı altındalar. Ama bir şeyler yemeleri daha önemli” dedi.
HÜKÜMET İŞTEN ÇIKARILAN MAVİ YAKALILARA GIDA VE KONAKLAMA SAĞLANMASINI EMRETTİ
Bununla birlikte, salgının başlarında BAE hükümeti, mavi yakalı göçmen işçi çalıştıran şirketlere, işten çıkarılmış olsalar bile ülkede kaldıkları süre boyunca yiyecek ve konaklama sağlamaya devam etmelerini emretti. Ancak birçok şirket buna uymadı ve işçileri gıda bağışlarına bağımlı hale getirdi. Dubai hükümeti ise Guardian’ın bu konudaki yorum talebine yanıt vermedi.
Hasan, “Bazen konuklar ziyaret eder ve bir şeyler verir. Ama kimse gelmediğinde açlıktan ölmek zorundayız. Elimizde hiçbir şey yok ”dedi.