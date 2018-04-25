Binlerce kişi sabah namazı kılıp yürüyüşe geçti
Çanakkale Kara Savaşları'nın 103'üncü yıldönümü anma törenleri kapsamında üniversite, askeri lise ve harp okulu öğrencileri ile izciler ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 10 bin kişi, 57.nci Alay Vefa yürüyüşü gerçekleştirdi.
Çanakkale Kara Savaşları'nın 103'üncü yıl dönümü anma törenleri kapsamında, üniversite öğrencileri ve izcilerden oluşan yaklaşık 10 bin kişi, 57'nci Alay Vefa yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşe, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı.
57'İNCİ ALAYIN SON YEMEĞİ DAĞITILDI
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü İzcilik Federasyonu organizasyonunda düzenlenen '57'nci Alay Vefa Yürüyüşü' Kocadere köyündeki kamp ile başladı. Geceyi burada geçiren yaklaşık 10 bin kişi, Türk Kızılay'ı ile Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanlığının, 57'inci Alay askerlerinin son yemeği olan kırık buğday çorbasını içrek güne başladı.
"GENÇLERİMİZ HEYECANLI, DUYGULU"
Katılımcılara çorba dağıtan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Çanakkale, tüm dünyaya Türk'ün gücünü gösterdiği, 'Çanakkale Geçilmez' destanının yazıldığı yerdir. Gençlerimiz heyecanlı, duygulu. Biz bu ülkenin gençlerine güveniyoruz. Büyüyen, gelişen güçlü Türkiye içinde, gençlerimizin her alanda yetişmesi için çaba sarf ediyoruz. Bizim için, atalarımız için geçmişteki bu dedelerimizin kahramanlıkları bir kahramanlık destanıdır. O yüzden de gençlerimizi şehitliklere getiriyoruz. Burada destan yazan atalarımızla, dedelerimizle gurur duyuyoruz" dedi.