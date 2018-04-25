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  3. 25 Nisan 2018 10:18

Binlerce kişi sabah namazı kılıp yürüyüşe geçti

Çanakkale Kara Savaşları'nın 103'üncü yıldönümü anma törenleri kapsamında üniversite, askeri lise ve harp okulu öğrencileri ile izciler ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 10 bin kişi, 57.nci Alay Vefa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Binlerce kişi sabah namazı kılıp yürüyüşe geçti

Çanakkale Kara Savaşları'nın 103'üncü yıl dönümü anma törenleri kapsamında, üniversite öğrencileri ve izcilerden oluşan yaklaşık 10 bin kişi, 57'nci Alay Vefa yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşe, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı.

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Binlerce kişi sabah namazı kılıp yürüyüşe geçti

57'İNCİ ALAYIN SON YEMEĞİ DAĞITILDI

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü İzcilik Federasyonu organizasyonunda düzenlenen '57'nci Alay Vefa Yürüyüşü' Kocadere köyündeki kamp ile başladı. Geceyi burada geçiren yaklaşık 10 bin kişi, Türk Kızılay'ı ile Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanlığının, 57'inci Alay askerlerinin son yemeği olan kırık buğday çorbasını içrek güne başladı.

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Binlerce kişi sabah namazı kılıp yürüyüşe geçti

"GENÇLERİMİZ HEYECANLI, DUYGULU"

Katılımcılara çorba dağıtan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Çanakkale, tüm dünyaya Türk'ün gücünü gösterdiği, 'Çanakkale Geçilmez' destanının yazıldığı yerdir. Gençlerimiz heyecanlı, duygulu. Biz bu ülkenin gençlerine güveniyoruz. Büyüyen, gelişen güçlü Türkiye içinde, gençlerimizin her alanda yetişmesi için çaba sarf ediyoruz. Bizim için, atalarımız için geçmişteki bu dedelerimizin kahramanlıkları bir kahramanlık destanıdır. O yüzden de gençlerimizi şehitliklere getiriyoruz. Burada destan yazan atalarımızla, dedelerimizle gurur duyuyoruz" dedi.

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Binlerce kişi sabah namazı kılıp yürüyüşe geçti

BİNLERCE KİŞİ YÜRÜYÜŞ İÇİN YOLA ÇIKTI

Kılınan sabah namazının ardından, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, askeri yetkililer, üniversite öğrencileri ve izciler, yürüyüş için yola çıktı.

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