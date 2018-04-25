Binlerce kişi sabah namazı kılıp yürüyüşe geçti

"GENÇLERİMİZ HEYECANLI, DUYGULU"



Katılımcılara çorba dağıtan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Çanakkale, tüm dünyaya Türk'ün gücünü gösterdiği, 'Çanakkale Geçilmez' destanının yazıldığı yerdir. Gençlerimiz heyecanlı, duygulu. Biz bu ülkenin gençlerine güveniyoruz. Büyüyen, gelişen güçlü Türkiye içinde, gençlerimizin her alanda yetişmesi için çaba sarf ediyoruz. Bizim için, atalarımız için geçmişteki bu dedelerimizin kahramanlıkları bir kahramanlık destanıdır. O yüzden de gençlerimizi şehitliklere getiriyoruz. Burada destan yazan atalarımızla, dedelerimizle gurur duyuyoruz" dedi.