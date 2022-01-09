Binlerce kişi Sarıkamış Şehitleri'ni Sarıkamış'ta andı
107 YIL önce Enver Paşa komutasında düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit düşen binlerce Mehmetçik, törenlerle anıldı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece olduğu Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki törende binlerce kişi, şehitler için yürüdü.
Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yıl dönümü dolayısıyla sabah saatlerinde 'Türkiye Şehitleriyle Yürüyor' etkinliği yapıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın katıldığı yürüyüş, Kars Müftüsü Yusuf Eviş'in duasıyla başladı. Türkiye’nin dört bir yanından Sarıkamış'a gelen binlerce kişi, ellerinde Türk bayrakları ile Kızılçubuk zirvesinden yürüyüşe geçti.
Protokol ve katılımcılar, yaklaşık 5 kilometre yürüyüşün ardından Ayyıldız tören alanına geldi. Sarıkamış Harekatı'na katılan askerlerin kıyafetleriyle törende yer alan Sarıkamış 9'uncu Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı askerler, alandaki dev Türk bayrağının altında nöbet tuttu. Şehitler için saygı atışı yapıldı ve saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından da Milli Savunma Bakanı Akar, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, anıta çelenk sundu. Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası 9'uncu Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Üsteğmen Mutlu Çelik ile Üstçavuş Emre Gencan, 107 yıl önceki Sarıkamış Hareketi ile ilgili bilgileri paylaştı.
Buradaki törende konuşan Bakan Akar, dün 3 askerin Suriye sınır hattında şehit olduğunu hatırlatarak "Saldırının hemen ardından gerekli operasyonlar başlatıldı. PKK/YPG hedefleri güçlü bir şekilde vuruldu, vurulmakta. İlk belirlemelere göre, 12 terörist etkisiz hale getirildi. Cezalandırma operasyonlarımız devam ediyor. Bu sayının artacağını değerlendiriyoruz. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar hainleri, teröristleri bulacağız. Hiçbir zaman şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" dedi.
107 yıl önce Allahuekber Dağları'nda, kara kışın yüzlerce vatan evladını bağrına aldığını belirten Bakan Yanık "Yıl 1914. Adına sonradan 1'inci Dünya Savaşı denilen bir keşmekeşin içinde birden fazla cephede bağımsızlık savaşı veriyorduk. O yılın ağustos ayında seferberlik ilan edilmiş ve binlerce gencimiz askere çağrılmıştı. Bu çağrıya kulak veren vatan sevdalısı Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkez binlerce gencimiz vardı. Sayı çoktu ancak mühimmatımız az, teçhizatımız yetersizdi. Destek için İstanbul'dan 3 gemi yola çıktı; askerlerimize, Trabzon Limanı'na mevsime uygun elbise getirecekti. Ne yazık ki, 3 gemimizi Zonguldak açıklarında batırdılar. Maalesef ne teçhizat gelebildi ne de mühimmat. Henüz Yemen'den yeni dönmüş nice yiğit gencimiz, hiçbir mazeret tanımadan yazlık elbiselerle buraya geldiler. Soğuğa ve düşmana karşı yürürken bir an bile tereddüt etmediler" diye konuştu.