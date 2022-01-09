Binlerce kişi Sarıkamış Şehitleri'ni Sarıkamış'ta andı

107 yıl önce Allahuekber Dağları'nda, kara kışın yüzlerce vatan evladını bağrına aldığını belirten Bakan Yanık "Yıl 1914. Adına sonradan 1'inci Dünya Savaşı denilen bir keşmekeşin içinde birden fazla cephede bağımsızlık savaşı veriyorduk. O yılın ağustos ayında seferberlik ilan edilmiş ve binlerce gencimiz askere çağrılmıştı. Bu çağrıya kulak veren vatan sevdalısı Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkez binlerce gencimiz vardı. Sayı çoktu ancak mühimmatımız az, teçhizatımız yetersizdi. Destek için İstanbul'dan 3 gemi yola çıktı; askerlerimize, Trabzon Limanı'na mevsime uygun elbise getirecekti. Ne yazık ki, 3 gemimizi Zonguldak açıklarında batırdılar. Maalesef ne teçhizat gelebildi ne de mühimmat. Henüz Yemen'den yeni dönmüş nice yiğit gencimiz, hiçbir mazeret tanımadan yazlık elbiselerle buraya geldiler. Soğuğa ve düşmana karşı yürürken bir an bile tereddüt etmediler" diye konuştu.