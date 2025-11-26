  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Binlerce kişinin yaşadığı dev sitede yangın: Çok sayıda ölü ve yaralı var...

Binlerce kişinin yaşadığı dev sitede yangın: Çok sayıda ölü ve yaralı var...

Hong Kong'un Tai Po bölgesindeki çok katlı bir binada çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangında çok sayıda ölü ve yaralının olduğu öğrenildi...

Kaynak: DHA / İHA
Binlerce kişinin yaşadığı dev sitede yangın: Çok sayıda ölü ve yaralı var... - Resim: 1

Hong Kong'un kuzeyindeki Tai Po bölgesinde yer alan çok katlı ‘Wang Fuk Court’ isimli konut kompleksinin binalarında yangın çıktı.

1 / 14
Binlerce kişinin yaşadığı dev sitede yangın: Çok sayıda ölü ve yaralı var... - Resim: 2

Alevler kısa sürede yayılırken, bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi. 

2 / 14
Binlerce kişinin yaşadığı dev sitede yangın: Çok sayıda ölü ve yaralı var... - Resim: 3

Yangında 1'i itfaiyeci 13 kişinin yaşamını yitirdiği, 28 kişinin de yaralandığı bildirildi. 

3 / 14
Binlerce kişinin yaşadığı dev sitede yangın: Çok sayıda ölü ve yaralı var... - Resim: 4

Yetkililer, binalarda çok sayıda kişinin de mahsur kaldığı belirtti.

4 / 14