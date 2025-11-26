Binlerce kişinin yaşadığı dev sitede yangın: Çok sayıda ölü ve yaralı var...
Hong Kong'un Tai Po bölgesindeki çok katlı bir binada çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangında çok sayıda ölü ve yaralının olduğu öğrenildi...
Kaynak: DHA / İHA
Hong Kong'un kuzeyindeki Tai Po bölgesinde yer alan çok katlı ‘Wang Fuk Court’ isimli konut kompleksinin binalarında yangın çıktı.
1 / 14
Alevler kısa sürede yayılırken, bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi.
2 / 14
Yangında 1'i itfaiyeci 13 kişinin yaşamını yitirdiği, 28 kişinin de yaralandığı bildirildi.
3 / 14
Yetkililer, binalarda çok sayıda kişinin de mahsur kaldığı belirtti.
4 / 14