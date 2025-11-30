Binlerce kişinin yaşadığı dev sitedeki yangında ölü sayısı git gide artıyor
Hong Kong’da "Wang Fuk Court" sitesindeki 31 katlı gökdelende tadilat çalışması sırasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 146’ya yükseldi.
Kaynak: DHA / İHA
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Tai Po ilçesinde 8 apartmanın bulunduğu sitede çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 146'ya ulaştı.
Hong Kong Emniyeti, Tai Po ilçesinde yanan binalarda yapılan aramalarda bugün 30 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.
Yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 146'ya yükseldiği, daha önce yardım çağrısı alınan 100 kadar kişiye ise ulaşılamadığı belirtildi.
Arama görevlisi Cheng Ka-chun ise "Binalar yapısal olarak sağlam durumda olsa da arama çalışmaları yavaş ilerliyor. İçerisi çok karanlık ve ışığın az olması nedeniyle çalışmak çok zor, özellikle pencerelerden uzak yerlerde" dedi.
