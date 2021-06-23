Binlerce memur alınacak! İşte yeni açılan kadrolar
Devlet Personel Başkanlığı, memur alımı ilanlarını güncelledi. İşte personel alımı yapacak o kurumlar...
Devlet memuru olmak, sözleşmeli personel ya da işçi olmak isteyenler için Devlet Personel Başkanlığı sürekli kadro açıyor. KPSS ya da bazı şartları karşılayan kişiler devlette işe başlıyor. İtfaiyeden akademik personele, müfettişten zabıtaya kadar binlerce kadro açık halde bekliyor.
İşte personel aranan kadrolar
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 1 Öğretim Üyesi alıyor
AMASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Amasya Üniversitesi Öğretim Görevlisi alıyor
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Mersin Üniversitesi 20 öğretim üyesi alacak
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 64 öğretim üyesi alacak
SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 3 Araştırma Görevlisi alıyor
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Yıldız Teknik Üniversitesi 22 Öğretim Üyesi alıyor
ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Çankaya Üniversitesi 7 Öğretim Üyesi alıyor
SABANCI ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sabancı Üniversitesi 4 Öğretim Üyesi alıyor