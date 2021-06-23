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  4. Binlerce memur alınacak! İşte yeni açılan kadrolar

Binlerce memur alınacak! İşte yeni açılan kadrolar

Devlet Personel Başkanlığı, memur alımı ilanlarını güncelledi. İşte personel alımı yapacak o kurumlar...

Devlet memuru olmak, sözleşmeli personel ya da işçi olmak isteyenler için Devlet Personel Başkanlığı sürekli kadro açıyor. KPSS ya da bazı şartları karşılayan kişiler devlette işe başlıyor. İtfaiyeden akademik personele, müfettişten zabıtaya kadar binlerce kadro açık halde bekliyor.

İşte personel aranan kadrolar

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ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 1 Öğretim Üyesi alıyor

AMASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Amasya Üniversitesi Öğretim Görevlisi alıyor

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Mersin Üniversitesi 20 öğretim üyesi alacak

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ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 64 öğretim üyesi alacak

SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 3 Araştırma Görevlisi alıyor

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Yıldız Teknik Üniversitesi 22 Öğretim Üyesi alıyor

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ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Çankaya Üniversitesi 7 Öğretim Üyesi alıyor

SABANCI ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Sabancı Üniversitesi 4 Öğretim Üyesi alıyor

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