Binlerce sığınmacının kaldığı kampta yangın

Bunun üzerine kampta toplanan kalabalığı dağıtmak için polis ekipleri biber gazı ile müdahale etti ancak o zamana kadar tüm kritik ofisler yanmaya başlamıştı.Yanan kritik ofisler arasında Avrupa İltica Ofisi de vardı. Öte yandan kampta yangın çıktığı sırada tüm itfaiye personelinin kamptan 70 km mesafede o esnada farklı iki cephede (Antisa ve Vatusa) çıkan yangını söndürmeye çalıştığı, kampa sadece 10 araç bırakıldığı belirtiliyor.



