Binlerce sığınmacının kaldığı kampta yangın
Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Moria Mülteci Kampı'nda dün gece yangın çıktı. 12 bin sığınmacıya ev sahipliği yapan kamp tamamen yandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtiliyor. Binlerce sığınmacı sokakta kaldı.
Dün gece Midilli'deki Moria Sığınmacı Kampı'nda çıkan yangında kamp tamamen yandı. Kampta yaklaşık 12 bin kişi yaşıyordu. Binlerce sığınmacı şu an Midilli yollarında ve dağlarda. Şehre doğru inenler de var. Adada sürekli çanlar çalıyor, ada halkı endişeli.
NTV Atina Muhabiri Derya Özcan son durumu anlattı.Bölgeden gelen ilk bilgilere göre yangın öncesinde akşam 11 civarında kampta bir gerginlik yaşandı. Kamptaki 35 kişide korona virüs tespit edildiği açıklandı ve söz konusu kişiler yakın çevreleri ile birlikte izole edilmek istendi ancak içlerinden bazıları karara itiraz etti.
Ancak bunun tüm kamp için bir tehlike teşkil ettiğini söyleyen kamptaki diğer sığınmacılar ile aralarında tartışma çıktı. Korona endişesi ile bir grup sığınmacı kamptan kaçarak dağlara yönelmek istedi.Tartışmanın ardından önce kamp dışında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ancak yangın kamp içine geçince bir grup sığınmacı itfaiyenin çalışmasına engel olmaya çalıştı.
Bunun üzerine kampta toplanan kalabalığı dağıtmak için polis ekipleri biber gazı ile müdahale etti ancak o zamana kadar tüm kritik ofisler yanmaya başlamıştı.Yanan kritik ofisler arasında Avrupa İltica Ofisi de vardı. Öte yandan kampta yangın çıktığı sırada tüm itfaiye personelinin kamptan 70 km mesafede o esnada farklı iki cephede (Antisa ve Vatusa) çıkan yangını söndürmeye çalıştığı, kampa sadece 10 araç bırakıldığı belirtiliyor.