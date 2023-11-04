Binlerce Türk komandosundan gövde gösterisi!

Bakanlığın açıklamasında, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında; Isparta'daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından, 2 bin 405 Mehmetçiğin katılımıyla Davraz Dağı'na 100'üncü yıl tırmanışı gerçekleştirildi" denildi. (DHA)