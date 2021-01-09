BioNTech açıkladı: Aşı, koronavirüs mutasyonlarına karşı etkili mi?

Koronavirüse karşı dünyanın umudu olan ve ilk uluslararası onayı alan BioNTech-Pfizer aşısını almak için ülkeler arasında kıyasıya yarış sürüyor. Almanya’da hükümet, başlangıçta yeteri kadar BioNTech aşısı almadığı eleştirisiyle yoğun baskıyla karşı karşıya ve Marburg kentinde şubat ayı başında ek aşı üretimine başlanması için rekor hızla çalışma yürütülüyor. ABD’de bir ilaç şirketi tarafından yapılan araştırmada Prof. Dr. Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci’nin geliştirdiği BioNTech aşısının koronavirüsün 16 mutasyonuna karşı çok etkili olduğu sonucu, aşıya rağbeti çok daha arttırdı.



