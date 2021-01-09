BioNTech açıkladı: Aşı, koronavirüs mutasyonlarına karşı etkili mi?
Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’nin kurucu ortağı olduğu BioNTech, “Biz 16 farklı mutasyonu test ettik. Virüs, aşıya karşı kayda değer bir etki göstermedi” denildi.
Koronavirüse karşı dünyanın umudu olan ve ilk uluslararası onayı alan BioNTech-Pfizer aşısını almak için ülkeler arasında kıyasıya yarış sürüyor. Almanya’da hükümet, başlangıçta yeteri kadar BioNTech aşısı almadığı eleştirisiyle yoğun baskıyla karşı karşıya ve Marburg kentinde şubat ayı başında ek aşı üretimine başlanması için rekor hızla çalışma yürütülüyor. ABD’de bir ilaç şirketi tarafından yapılan araştırmada Prof. Dr. Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci’nin geliştirdiği BioNTech aşısının koronavirüsün 16 mutasyonuna karşı çok etkili olduğu sonucu, aşıya rağbeti çok daha arttırdı.
İngiltere ve Güney Afrika’da görülen yeni koronavirüs türüne karşı etkisinin de araştırıldığı belirtilen açıklamada, “Biz 16 farklı mutasyonu test ettik. Virüs aşıya karşı kayda değer bir etki göstermedi” denildi.
ABD’de yapılan araştırma, BioNTech-Pfizer aşısının koronavirüsün mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan türüne karşı da etkili olduğunu ortaya koydu. ABD’li ilaç firması Pfizer’den yapılan açıklamada, Teksas Üniversitesi Tıp Fakültesi işbirliğinde yürütülen laboratuvar testlerinde, virüsün insan hücrelerine tutunmasını sağlayan ‘diken proteini’nde meydana gelen değişikliğin aşının etkisini değiştirmediği belirtildi. Aşıyı vurulan 20 kişiden alınan kan örnekleriyle yapılan testlerde, virüse karşı üretilen antikorların yeni mutasyonu etkisiz hale getirdiği tespit edildi.
İngiltere ve Güney Afrika’da ortaya çıkan ‘N501Y’ adı verilen mutasyon, virüsün diken proteininin tek noktasında ortaya çıkan değişimden kaynaklanıyor. Mutasyonun virüsün vücuda daha kolay tutunmasını sağladığı ve böylece bulaşıcılığını arttırdığı tahmin ediliyor. Pfizer Bilim Operasyonları Üst Yöneticisi Dr. Philip Dormitzer, değişikliklerin aşı üzerindeki etkisine ilişkin çalışmaların süreceğini belirterek “İnsanları endişelendiren bu mutasyonun bir problem yaratmadığını görmek memnuniyet verici” ifadelerini kullandı. Virüsün Güney Afrika’da ortaya çıkan ‘E484K’ mutasyonu, bilim insanlarını endişeye sevk ediyor. Pfizer’ın araştırmasında yer almayan yeni mutasyonun, diken proteininde yeni değişimlere yol açtığı ifade ediliyor.