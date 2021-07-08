Biontech aşısı için kötü haber! Koruma oranı düştü
İsrail'de yapılan araştırmada, Biontech aşısının koruyuculuk oranının Delta varyantı nedeniyle azaldığı belirtildi. Aşının koruyuculuk oranı, Delta varyantına bağlı olarak yüzde 64'e geriledi.
İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre aşının hastalığın yayılmasını ve semptomatik vakaları önlemedeki etkinliği 6 Haziran'dan itibaren %64'e geriledi.
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Aşının hastaneye yatışları ve ağır vakaları önlemede ise %93 etkili olduğu açıklandı.
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Mayıs ayında Lancet dergisinde yayımlanan çalışmaya göre BioNTech aşısının 2 doz sonrası corona virüsün yayılmasını, semptomatik ve ağır vakaları önlemede %97 fazla etkili olduğu açıklanmıştı.
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İsrail hükümeti, BioNTech aşısının düşen koruyuculuk oranının ülkede yayılmaya başlayan Delta varyantı kaynaklı olduğu ihtimali üzerinde durulduğunu açıkladı
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