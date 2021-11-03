BioNTech aşısı için yeni sonuçlar geldi! İşte koruma oranı
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden (CDC), Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarının koruyuculuk oranını açıkladı.
Yaklaşık 2 yıldır Koronavirüs ile mücadele eden dünya virüse 5 milyondan fazla kurban verdi.
Çeyrek milyara yakın insana bulaşan Kovid-19 ile ilgili elimizdeki en güçlü silah ise aşılar olmaya davam ediyor.
Milyonlarca canı kurtardığı belirtilen aşılar ile ilgili ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden (CDC) yeni bir açıklama geldi.
CDC ülke genelinde 2021'de virüsle hastaneye kaldırılan hastaları inceledi ve aşının koruyuculuk oranını belirledi.
Söz konusu araştırmaya göre, Pfizer-BioNTech veya Moderna aşılarının iki dozu, bağışıklığı baskılanmış kişilerde Kovid-19 ile ilgili hastaneye yatışlara karşı yüzde 77 etkiliydi.
Ajans, bunun önemli bir koruma derecesi olduğunun altını çizse de takviye doz aşınızı oldun' çağrısında bulundu. CDC, bağışıklığı düşmemiş aşılı kişilerde bu oranın yüzde 90 olduğunun altını çizdi.
İŞTE EN ETKİLİ AŞI
Öte yandan virüse karşı en etkili aşı belli oldu. ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) tarafından finanse edilen çalışma ülkede kullanılan 3 aşı olan Pfizer, Moderna ve Johnson & Johnson (J&J) aşılarını mercek altına aldı.