BioNTech aşısı için yeni sonuçlar geldi! İşte koruma oranı

Söz konusu araştırmaya göre, Pfizer-BioNTech veya Moderna aşılarının iki dozu, bağışıklığı baskılanmış kişilerde Kovid-19 ile ilgili hastaneye yatışlara karşı yüzde 77 etkiliydi.

Ajans, bunun önemli bir koruma derecesi olduğunun altını çizse de takviye doz aşınızı oldun' çağrısında bulundu. CDC, bağışıklığı düşmemiş aşılı kişilerde bu oranın yüzde 90 olduğunun altını çizdi.