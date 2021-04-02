BioNTech aşısı mı, Sinovac aşısı mı ? Kim hangi aşıyı olmalı ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı sırası gelen vatandaşların randevu alırken istedikleri aşıyı seçebileceklerini açıkladı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, Türkiye'de uygulanan BioNTech ve Sinovac aşılarına dair değerlendirmede bulundu. Balık, "Klinik gözlemlerimize göre, eğer alerjik bünyeniz varsa mRNA aşısı yerine alerjik bünyelerde daha az yan etki yapan inaktif aşı olan Sinovac aşısını yaptırabilirsiniz. Obezitesi, böbrek yetmezliği, şeker hastalığı olanlar, kanser tedavisi görenler ise varsa mRNA aşısı olan BioNTech aşısını tercih edebilirler. Ancak yine onlarda da inaktif aşısının çalıştığını, işe yaradığını söylememiz lazım" açıklamasında bulundu.