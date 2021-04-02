BioNTech aşısı mı, Sinovac aşısı mı ? Kim hangi aşıyı olmalı ?
Sağlık Bakanı Koca isteyenlerin BionTech isteyenlerin Sinovac aşısı olabileceğini söylemişti. Peki uzmanlar ne diyor ? İşte Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık'ın görüşleri...
Türkiye'ye getirilen 2.8 milyon doz BionTech aşısı Sağlık Bakanlığı depolarına yerleştirilmişti. Türkiye'de başarılı bir şekilde yürütülen aşı çalışmalarına BionTech aşısı da dahil oldu. Aşılamalara da bugün başlandı. Peki kim hangi aşıyı olmalı ?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı sırası gelen vatandaşların randevu alırken istedikleri aşıyı seçebileceklerini açıkladı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, Türkiye'de uygulanan BioNTech ve Sinovac aşılarına dair değerlendirmede bulundu. Balık, "Klinik gözlemlerimize göre, eğer alerjik bünyeniz varsa mRNA aşısı yerine alerjik bünyelerde daha az yan etki yapan inaktif aşı olan Sinovac aşısını yaptırabilirsiniz. Obezitesi, böbrek yetmezliği, şeker hastalığı olanlar, kanser tedavisi görenler ise varsa mRNA aşısı olan BioNTech aşısını tercih edebilirler. Ancak yine onlarda da inaktif aşısının çalıştığını, işe yaradığını söylememiz lazım" açıklamasında bulundu.
Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, toplumsal bağışıklığın sağlanması için Covid-19 aşılamasında, vatandaşların hangi aşıya erişirse o aşıyı yaptırmasının hayati önem taşıdığını belirtti. Balık, "Çünkü, hangi aşı olursa olsun net olarak gösterildi ki aşılar, ağır hastalığı ve ölümleri engelliyor." dedi.
İlaç Bilincini Geliştirme ve Akılcı İlaç Derneği Başkanı olarak da görev yapan Balık, Covid-19 salgınında toplumsal bağışıklığın sağlanmasında etkili olan aşılar üzerine değerlendirmelerde bulundu. Şu anda dünyada Covid-19 virüsünde görülen mutantlara bağlı tekrar vaka artışları yaşandığına işaret eden Balık, İngiltere mutantının başta Avrupa olmak üzere birçok ülkede kendini yaygın olarak gösterdiğini söyledi.