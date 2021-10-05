BioNTech aşısının üçüncü doz yan etkileri belli oldu

AŞININ 5 YAN ETKİSİ

İngiltere'de yapılan araştırma ile Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısının takviye dozunu yani 3'üncü dozunu alan kişilerde görülen en yaygın 5 yan etki belirlendi. Buna göre, aşıdan birkaç gün sonra her 5 kişiden 4'ünün kolunda ağrı oldu. Hastaların yüzde 64'ü halsizlik şikayetinde bulundu.