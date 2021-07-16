Biontech mi, Sinovac mı ? Biri 10 kat daha etkili çıktı
Ünlü bilim dergisi Lancet’te, Türkiye'de kullanılan Biontech ve Sinovac aşılarına ilişkin bir makale yayınlandı. Makaleye göre, BioNTech aşısı olan sağlık çalışanlarının antikor seviyesi Sinovac aşısı olanlara göre 10 kat daha yüksek çıktı.
Yaklaşık 2 yıldır dünyanın bir numaralı ortak gündemi olan koronavirüse karşı geliştirilen Biotench aşısından müjdeli haber geldi.
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Dünyanın en eski ve en çok bilinen tıp dergisi The Lancet ses getirecek bir araştırmayı duyurdu. Araştırmada, Pfizer-BioNTech’in mRNA aşısı ve Sinovac’ın koronavirüs aşısı karşılaştırıldı.
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Hong Kong’da yapılan çalışmada aşıların antikor seviyeleri ölçülürken, aşılamanın etkileri incelendi.
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1442 sağlık çalışanından aşılamadan önce, ikinci dozdan önce ve ikinci dozdan 21-35 gün sonra kan örnekleri alındığı ve antikorları saptamak için numuneler kullanıldığı belirtildi.
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