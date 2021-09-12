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  4. Biontech-Pfizer aşısı için aylar sonra gelen itiraf

Biontech-Pfizer aşısı için aylar sonra gelen itiraf

Alman Biontech ile birlikte koronavirüs aşısını geliştiren Pfizer'dan dikkat çeken bir itiraf geldi.

Dünya yaklaşık 2 yıldır koronavirüsün pençesinde... İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde görülen koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.

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Özellikle delta varyantı ile daha bulaşıcı hale gelen virüs can almaya devam ediyor. dünya genelinde 225 milyondan fazla insana buluşan Kovid-10 4.6 milyonun üzerinde cana mal oldu.

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Pandemi ile birlikte bilim dünyası neredeyse tüm mesaisini virüsü yenmeye ayırdı. Bu kapsamda virüse karşı elimizdeki en güçlü silah olan pek çok aşı geliştirildi.

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O aşılardan belki de en popülerini geliştiren şirket Pfizer. Zira BioNTech ile birlikte geliştirilen aşı mRNA teknolojisi ile dikkatleri üzerine çekmişti.

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