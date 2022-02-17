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Biontech’ten ''dünyanın yeni umudu'' için kötü haber geldi

Geliştirdiği koronavirüs aşısı ile salgına ışık olan Biontech’ten yapılan açıklamada Omicron varyantını hedef alan aşının gecikeceği duyuruldu.

Biontech’ten ''dünyanın yeni umudu'' için kötü haber geldi - Resim: 1

Pfizer ve BioNTech, COVID-19'un Omicron vanyantı ile mücadele için geliştirilmekte olan aşının teslimatının birkaç hafta gecikeceğini duyurdular.

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Biontech’ten ''dünyanın yeni umudu'' için kötü haber geldi - Resim: 2

BioNTech CEO'su Uğur Şahin, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, verilerin toplanması sürecinin beklenenden daha yavaş ilerlemesi nedeniyle Omicron aşısının tesliminin gecikeceğini belirtti.

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Biontech’ten ''dünyanın yeni umudu'' için kötü haber geldi - Resim: 3

Şahin, aşı hazır olduğunda hala bu aşıya ihtiyaç olup olmadığını değerlendireceklerini de belirtti.

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Biontech’ten ''dünyanın yeni umudu'' için kötü haber geldi - Resim: 4

BioNTech daha önce yaptığı açıklamada Omicron aşısının Mart sonuna kadar hazır olmasının beklendiğini duyurmuştu.

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