Biontech’ten ''dünyanın yeni umudu'' için kötü haber geldi
Geliştirdiği koronavirüs aşısı ile salgına ışık olan Biontech’ten yapılan açıklamada Omicron varyantını hedef alan aşının gecikeceği duyuruldu.
Pfizer ve BioNTech, COVID-19'un Omicron vanyantı ile mücadele için geliştirilmekte olan aşının teslimatının birkaç hafta gecikeceğini duyurdular.
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BioNTech CEO'su Uğur Şahin, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, verilerin toplanması sürecinin beklenenden daha yavaş ilerlemesi nedeniyle Omicron aşısının tesliminin gecikeceğini belirtti.
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Şahin, aşı hazır olduğunda hala bu aşıya ihtiyaç olup olmadığını değerlendireceklerini de belirtti.
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BioNTech daha önce yaptığı açıklamada Omicron aşısının Mart sonuna kadar hazır olmasının beklendiğini duyurmuştu.
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