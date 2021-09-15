Biontench aşısıyla ilgili korkunç itiraf! Aylar sonra ortaya çıktı
Dünyada onaylanan ilk koronavirüs aşısını geliştiren Biontech şirketiyle ilgili çok konuşulacak bir açıklama geldi.
Dünya yaklaşık 2 yıldır koronavirüsün pençesinde... İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde görülen koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.
1 / 9
Özellikle delta varyantı ile daha bulaşıcı hale gelen virüs can almaya devam ediyor. dünya genelinde 225 milyondan fazla insana buluşan Kovid-19 4.6 milyonun üzerinde cana mal oldu.
2 / 9
Pandemi ile birlikte bilim dünyası neredeyse tüm mesaisini virüsü yenmeye ayırdı. Bu kapsamda virüse karşı elimizdeki en güçlü silah olan pek çok aşı geliştirildi.
3 / 9
O aşılardan belki de en popülerini geliştiren şirket Pfizer. Zira BioNTech ile birlikte geliştirilen aşı mRNA teknolojisi ile dikkatleri üzerine çekmişti.
4 / 9