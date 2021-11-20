Bir açıklama daha geldi! Depremler Türkiye'deki yanardağı harekete mi geçirdi ?
Aksaray Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hacı Murat Yılmaz, AFAD'ın "de depremlerden sonra yapılan inceleme ve ölçümlerde hareketlilik gözlendiğini belirttiği Hasan Dağı için dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Aksaray Valiliği, en genç volkanik dağlardan biri olan Hasan Dağı'nda olağan dışı volkanik hareketlilik gözlenmediğini açıkladı. TÜBİTAK'ın desteğiyle Hasan Dağı'nda yapılacak inceleme projesinin başkanlığını yürüten, Aksaray Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hacı Murat Yılmaz, "Hasan Dağı'na gittiğinizde gaz çıkışları görülebilir. Bölgede volkanik krater yapıya sahip Narlı Göl var. Yine yakınında Ziga Termal Kaplıcaları var. Dağın eteklerinde gaz çıkışları var. Böyle gözlemsel değerler ile Hasan Dağı'nda hemen hareket olacak, demek; çok doğru bir yaklaşım değil" dedi.
Türkiye'nin en genç volkanik dağlarından biri olan, Aksaray ve Niğde sınırları içinde yer alan Hasan Dağı'nda afet riskinin azaltılması için İl Risk Azaltma Planı (İRAP) hazırlama çalışmaları kapsamında, Aksaray Üniversitesi'nin 'Hasan Dağı Volkanizmasının Tektonik ve Volkanik Açıdan Jeodezik ve Fiziksel Sensörler ile İzlenmesi' isimli projesi 'TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırmaları Destekleme Programı'na 2021 yılında sunularak kabul edildi. Proje kapsamında Aksaray Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, MTA Genel Müdürlüğü, Aksaray AFAD Müdürlüğü ve Niğde AFAD Müdürlüğü ortak çalışma yürütecek.
Aksaray Valiliği, 2022 yılında başlayacak projenin tanıtımıyla ilgili dün yapılan mülakatta, volkanik hareketlenmeler gerçekleştiği yönünde basına yansıyan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Hasan Dağı'nda olağandışı bir volkanik haraketlilik gözlenmemiştir" denildi. Projenin yürütücüsü, Aksaray Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hacı Murat Yılmaz, Hasan Dağı'ndaki volkanik patlamanın en son milattan önce 6 bin 600 yılında gerçekleştiğini belirterek, "Hasan Dağı, Dünya Volkanoloji Birliği'nce aktif volkanlar listesine alınmıştır. Hasan Dağı'ndaki en son patlamanın, milattan önce 6 bin 600 yılında olduğunu radyometrik tarihlendirme çalışmalarıyla ortaya konmuştur. Elde ettiğimiz radyometrik verilerle gaz çıkışları, bazı bölgelerde kışın kar tutamama gözlemlerimiz ve altındaki yüzeysel magma tabakasının varlığı; Hasan Dağı'nın halen aktif olduğunu teyit etmektedir. Buradaki gazların çıkması ve sıcaklık artışı gündemde. Bu tartışmalar bunlardan dolayı çıkıyor. Bu konuyla ilgili Maden Teknik Arama Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar var" diye konuştu.