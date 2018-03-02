Bir anda alev aldı ! Korkunç kaza

Çarpmanın ardından alev almaya başlayan TIR’ı gören çevredeki bazı esnaf, hemen yangın söndürme tüpleriyle söndürmeye çalıştı. Diğer esnaflar ise araç içerisindeki Erdoğan Ç.'yi dışarıya çıkarttı. Müdahalelere rağmen TIR sönmeyince, durum polis ve itfaiye haber verildi. Olay yerine gelen polis, trafiği kontrollü olarak verirken, aracın kaza yaptığı şerit ise trafiğe kapatıldı.