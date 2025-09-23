  1. Anasayfa
  4. Bir anda yere yığıldı... Halı sahada kahreden ölüm

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde halı sahada kalp krizi geçiren 32 yaşındaki polis memuru, hayatını kaybetti. Polisin yere yığıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Murat Kına, önceki gün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynarken aniden rahatsızlandı. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sahada yere yığılan Kına, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Burada kalp krizi geçirdiği belirlenen Murat Kına, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 

Murat Kına’nın cenazesi düzenlenen törenin ardından Reyhanlı’da toprağa verildi.

