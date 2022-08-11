Bir anket daha açıklandı: Seçmen iktidarı silip attı!
Yaklaşan 2023 seçimleri öncesinde Yöneylem Araştırma son seçim anketi sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçlarında "ülke kötü yönetiliyor", "Erdoğan'a asla oy vermem" ve "muhalefet ekonomiyi daha iyi yönetir" diyenlerin oranındaki artış dikkat çekti.
Yöneylem'in 27 ilde 2400 kişi ile yaptığı Temmuz 2022 araştırması yayınlandı. Yüzde 95 güven aralığındaki çalışmada önemli sonuçlara yer verildi.
Çalışmaya göre Millet İttifakı, kararsızlar dağıtılmadan önce yüzde 35.4 oranında oy alırken Cumhur İttifakı yüzde 28.4 seviyesinde kaldı. Ankette ayrıca Cumhurbaşkanlığı seçiminde de seçmenin tercihinin muhalefet adayı olduğu görüldü.
Yöneylem tarafından 27 ilde 2400 katılımcı ile 28 Temmuz- 1 Ağustos tarihleri yapılan araştırmanın sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.
MHP BARAJ ALTINDA
Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldıktan sonra ise genel görünüm şu şekilde:
AK Parti: 29.6
CHP: 29.4
İYİ Parti: 14.9
HDP: 9.1
MHP: 6
Zafer Partisi: 2.5
Yeniden Refah Partisi: 2.3
DEVA Partisi: 2.2
Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldıktan sonra Cumhur İttifakı ortaklarından MHP'nin yüzde 7 olarak belirlenen yeni seçim barajının altında kaldığı görüldü.
TÜRKİYE'NİN İYİ YÖNETİLMEDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR
Yöneylem'in Temmuz araştırmasında katılımcılara yönelttiği "Türkiye nasıl yönetilmektedir?" sorusuna ise katılımcıların yüzde 63.7'si "kötü yönetilmektedir" yanıtını verirken yalnızca 23.1'i "iyi yönetilmektedir" yanıtını verdi.