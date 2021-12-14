Bir anketten daha Erdoğan'a kötü haber! AK Parti seçmeni tepki gösterdi
Son zamanlarda sonuçları peş peşe açıklanan kamuoyu arşatırmalarına bir yenisi daha eklendi. Aksoy Araştırma tarafından açıklanan son araştırma sonuçları AK Parti seçmeninin "tepkilerini" gözler önüne serdi.
Aksoy Araştırma tarafından haftalık olarak gerçekleştirilen Türkiye Monitörü araştırmasının 49 hafta sonuçlarına göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Diyanet İşleri Başkanlığı’na karşı duyulan güvensizlik yüzde 50’nin üzerinde. Bunun yanı sıra, son günlerde kamuoyunda geniş çaplı tartışılan tarikatlar için, araştırmaya katılanların yüzde 82’si “tarikatlar tamamen kapatılsın” veya “çok sıkı denetimler getirilsin” görüşünü paylaşıyor. Araştırma sonuçlarına göre, "Aşağıda yer alan kurumlara güveninizi 1 – Hiç güvenmiyorum 5 – Çok güveniyorum olacak şekilde değerlendirir misiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 53,4’ü Diyanet İşleri Başkanlığı’na “hiç güvenmiyorum” veya “güvenmiyorum” dedi. Katılımcıların yüzde 56,7’si TCMB’ye “hiç güvenmiyorum” veya “güvenmiyorum” yanıtını verirken yüzde 57,5 “hiç güvenmiyorum” veya “güvenmiyorum” yanıtıyla TÜİK en az güvenilen kurum oldu.
SADECE AK PARTİ SEÇMENİ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NA GÜVEN DUYUYOR
Araştırma sonuçları parti bazında ele alındığında, Diyanet İşleri’ne en çok güven duyan siyasi parti seçmeni yüzde 55,8 ile AKP oldu.
AK Parti’nin iktidar ortağı MHP seçmeninde ise bu oran yüzde 42,2 ile yüzde 50’nin altında kaldı.
CHP, İYİ Parti ve HDP seçmeninde güven duyduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 10 seviyelerinde kaldı.
MERKEZ BANKASI'NA GÜVEN HİÇBİR SİYASİ PARTİDE YÜZDE 50'Yİ BULMUYOR
Araştırmaya katılan AK Parti ve MHP seçmeni TCMB’ye en çok güven duyduğunu belirten gruplar oldu.
Buna rağmen Cumhur İttifakı’nın iki bileşeni olan AK Parti ve MHP seçmeninde TCMB’ye güven yüzde 50’nin altında kaldı.
AK Parti seçmeninin yüzde 49,3’ü TCMB’ye “güveniyorum” veya “çok güveniyorum” yanıtını verirken, aynı soruya MHP seçmeninin sadece yüzde 37,2’si “güveniyorum” veya “çok güveniyorum” dedi.
Buna karşılık MHP seçmeninin yüzde 44,1’i TCMB’ye “güvenmiyorum” veya “hiç güvenmiyorum” yanıtını verdi.
Millet İttifakı ve HDP seçmeninde ise TCMB’ye güven duyduğunu belirtenlerin oranı yaklaşık olarak sadece yüzde 5 seviyesinde kaldı.
AK PARTİ SEÇMENİNİN SADECE YÜZDE 42’Sİ TÜİK’E GÜVEN DUYUYOR
Araştırma sonuçlarına göre Türkiye ortalamasında en az güven duyulan TÜİK’e AK Parti seçmeninin sadece yüzde 42’si “güveniyorum” veya “çok güveniyorum” yanıtını verirken; MHP seçmeninin sadece yüzde 29,4’ü “güveniyorum” veya “çok güveniyorum” dedi.
AK Parti seçmeninin yüzde 30,3’ü, MHP seçmeninin ise yüzde 48’i TÜİK’e “güvenmiyorum” veya “hiç güvenmiyorum” dedi.
Millet İttifakı ve HDP seçmeni içerisinde TÜİK’e güven duyduğunu belirtenlerin oranı ise sadece yüzde 5 seviyelerinde kaldı.