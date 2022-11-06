Bir anne oğlunun kızını doğurdu!
ABD’de 56 yaşındaki bir kadın, rahmi alınan gelini ve oğlu için taşıyıcı annelik yaparak oğlunun kızını doğurdu.
ABD’nin Utah eyaletinde yaşayan 56 yaşındaki Nancy Hauck, çarşamba günü ‘Hannah’ adını verdikleri kız bebeği dünyaya getirdi.
1 / 11
Oğlu Jeff (33) ve gelini Cambria (30), iki kez ikiz bebekleri oldu. Çift, dört çocuklarına da tüp bebek yöntemiyle sahip oldu. Büyük ikizleri Vera ve Ayva dört yaşında, küçükler Diesel ve Luca 13 aylık.
2 / 11
İkinci ikizlerin doğumunda sorun yaşandı ve Eylül 2021’de Cambria’ya histerektomi (rahmin alınması) yapıldı.
3 / 11
Bu, bir daha bebek taşıyamayacağı anlamına geliyordu.
4 / 11